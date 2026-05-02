Amplían plazo para postular al Programa Emprendamos 2026 de FOSIS: Revisa cómo participar

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) informó que aún quedan cupos disponibles para postular al programa Emprendamos 2026.

Esta es una iniciativa dirigida a apoyar a personas que ya cuentan con un negocio en funcionamiento a través de capacitación, asesoría y financiamiento.

Según detalló el organismo, el proceso forma parte de la oferta de programas de emprendimiento impulsada este año. Junto con Emprendamos Semilla 2026, ambas iniciativas contemplan 28 mil cupos a nivel nacional y una inversión total de $29 mil millones.

De acuerdo con la información publicada por el FOSIS, quienes quieran postular deben ingresar al portal oficial con Clave Única, completar el formulario y, si cumplen con los requisitos, recibirán un correo de confirmación con los plazos estimados de respuesta.

¿Hasta cuándo hay plazo para postular?

Las postulaciones al programa Emprendamos 2026 estarán abiertas hasta el viernes 8 de mayo y se realizan a través del sitio oficial del FOSIS.

¿Quiénes pueden postular?

Ser mayor de 18 años.

Estar dentro del 60% más vulnerable, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Tener un negocio en funcionamiento con ventas superiores a $350.000.

Contar con iniciación de actividades.

Tener cédula de identidad.

Residir en una comuna donde se desarrollará el programa.

El organismo precisó que podrían existir requisitos adicionales según la comuna en la que se realice la postulación (revísalos haciendo click aquí) y que toda la información entregada será verificada.

¿Qué ofrece el programa?

De acuerdo con el Fosis, este programa está dirigido a personas que tienen un negocio o emprendimiento en funcionamiento, con inicio de actividades y que requieren fortalecerlo o hacerlo crecer: