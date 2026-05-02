Israel y Hezbolá se atacan pese a tregua en Líbano; Netanyahu defende su “libertad de acción”

(CNN) – Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado de que atacaron “aproximadamente 70 estructuras militares y unos 50 sitios de infraestructura” de Hezbolá en varias zonas del sur de Líbano.

Horas antes, el portavoz en árabe del ejército israelí había ordenado evacuar nueve localidades, advirtiendo a los residentes mantenerse al menos a un kilómetro de distancia.

Hezbolá responde mientras la cifra de víctimas sigue aumentando

El grupo chií declaró en Telegram que atacó una concentración de soldados y vehículos israelíes en la ciudad de Qantara, justificando la acción por los “mártires y civiles heridos” causados por los bombardeos israelíes. Las FDI aseguraron que ningún militar resultó herido.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país se reserva “la libertad de acción para frustrar amenazas” como parte del acuerdo alcanzado con Estados Unidos y el gobierno libanés.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, desde el inicio de los combates en marzo han muerto al menos 2.659 personas y más de 8.000 han resultado heridas.