Estrenos de streaming en mayo 2026: Qué ver en Netflix, Prime Video, Disney+, Max, MUBI, Paramount+ y más

Mayo llega con estrenos relevantes para quienes buscan nuevas series, películas y documentales en plataformas de streaming disponibles en Chile.
Entre los títulos destacados aparecen nuevas producciones de Netflix, el regreso de El encargado en Disney+, novedades de Marvel, estrenos de Max, una serie criminal en Paramount+ y cine de autor en MUBI.
Como suele ocurrir con el streaming, algunos catálogos pueden variar por país o actualizarse durante el mes. Por eso, esta selección considera estrenos informados para Chile, Latinoamérica o plataformas disponibles en el país.
Neflix
Gloria — 1 de mayo
El yerno — 1 de mayo
Intercambiados — 1 de mayo
Mi querida señorita — 1 de mayo
Shut Up Evan — 1 de mayo
Dr. Seuss: ¡Horton! — 4 de mayo
Los peores ex del mundo — 6 de mayo
Cuenta atrás: Rousey vs. Carano — 6 de mayo
El amor es ciego: Polonia — 6 de mayo
El caso Hartung — 7 de mayo
Leyendas — 7 de mayo
Sangre asesina — 7 de mayo
Gracias, ¿el siguiente? — 8 de mayo
Criaturas luminosas — 8 de mayo
Mi némesis con aires de realeza — 8 de mayo
Backlash — 9 de mayo
The Roast of Kevin Hart — 10 de mayo
Jeopardy! Cultura pop — 11 de mayo
Devil May Cry — 12 de mayo
Marty, Life Is Short: El documental — 12 de mayo
Disney+
Travis Japan: vacaciones en Estados Unidos — 1 de mayo
Star Wars: Maul – Lord de las Sombras, final de temporada — 4 de mayo
Criminal Minds: Evolution, temporada 18 — 6 de mayo
Eric Dane: vida, pérdida y coraje — 6 de mayo
¡Ayuda! — 7 de mayo
The Punisher: La Última Muerte — 12 de mayo
Tucci en Italia, temporada 2 — 12 de mayo
¿Está funcionando esto? — 13 de mayo
Abbott Elementary, temporada 5 — 13 de mayo
Rivales, temporada 2 — 15 de mayo
Outlander, temporada 8, final de temporada — 16 de mayo
La corona perfecta, final de temporada — 16 de mayo
El testimonio de Ann Lee — 20 de mayo
Pequeñas historias de Bluey, nueva temporada — 20 de mayo
Princesita Sofía: Magia Real — 26 de mayo
Los Testamentos: De las hijas de Gilead, final de temporada — 27 de mayo
Abandonados — 29 de mayo
Rooster Fighter, final de temporada — 31 de mayo
Paramount+
The Neighborhood, temporada 8 — 4 de mayo
M.I.A. — 7 de mayo
UFC 328 — 9 de mayo
Zuffa Boxing 6 — 10 de mayo
Elementary — 11 de mayo
Smile 2 — 11 de mayo
NCIS: Los Ángeles, temporada 12 — 12 de mayo
Rancho Dutton — 15 de mayo
UFC Fight Night 11 — 16 de mayo
Blue Bloods, temporada 11 — 17 de mayo
Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados — 17 de mayo
Bull, temporadas 5 y 6 — 18 de mayo
SkyMed, temporada 4 — 21 de mayo
Top Gun: Maverick — 27 de mayo
Gladiador II — 30 de mayo
UFC Fight Night 12 — 30 de mayo
HBO Max
Cumbres borrascosas — 1 de mayo
Margarita, temporada 2 — 4 de mayo
Canción del samurái — 9 de mayo
Terrifier 3: Payaso asesino — 15 de mayo
La cabra que cambió el juego – GOAT — 15 de mayo
Esclavos de la fe: Heraldos del Evangelio — 21 de mayo
Ravalear — 22 de mayo
Los asesinatos de la tienda de yogur — 23 de mayo
Rick y Morty, temporada 9 — 25 de mayo
Matrix Reloaded — 28 de mayo
Matrix Revolutions — 28 de mayo
Matrix Resurrections — 28 de mayo
Teléfono negro 2 — 29 de mayo
MUBI
Do the Right Thing — 1 de mayo
Synecdoche, New York — 1 de mayo
A Tale of Two Sisters — 1 de mayo
When Harry Met Sally… — 1 de mayo
Paris Is Burning — 1 de mayo
Hackers — 1 de mayo
I Saw the Devil — 1 de mayo
In Jackson Heights — 1 de mayo
A Different Man — 1 de mayo
Todo sobre mi madre — 5 de mayo
La Grazia — 8 de mayo
My Father’s Shadow — 8 de mayo
This Must Be the Place — 8 de mayo
Youth — 8 de mayo
Bamako — 8 de mayo
Chronicle of the Years of Fire — 8 de mayo
Abouna — 8 de mayo
The Choice — 8 de mayo
The Blazing Sun — 8 de mayo
Monangambeee — 8 de mayo
Sirât — 15 de mayo
Carlito’s Way — 15 de mayo
Carrie — 17 de mayo
Dressed to Kill — 17 de mayo
Blow Out — 17 de mayo
Peter Hujar’s Day — 22 de mayo
Hannah Takes the Stairs — 22 de mayo
Listen Up Philip — 22 de mayo
¡Átame! — 29 de mayo
Apple TV+
Incondicional — 8 de mayo
Satisfacción garantizada — 20 de mayo
Ciudad de las estrellas — 29 de mayo
Ven a volar conmigo — 29 de mayo
Bono: historias de Surrender — 30 de mayo
Prime Video
La casa de los espíritus — 28 de abril, 6 de mayo y 13 de mayo
Citadel, temporada 2 — 6 de mayo
No es país para solteros — 8 de mayo
Marty Supreme — 8 de mayo
Buenos presagios, temporada 3 — 13 de mayo
Kiss Me — 13 de mayo
No es lo que piensas — 15 de mayo
Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra fantasma — 20 de mayo
Aída y vuelta — 22 de mayo
Barrabrava — 22 de mayo
Spider-Noir — 27 de mayo
Roofman: Un ladrón en el tejado — 30 de mayo
Crunchyroll
Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze — 30 de abril
Ani-May 2026 — desde el 30 de abril y durante mayo
Calendario semanal de anime de primavera 2026 — Nuevos episodios durante mayo
A Hundred Scenes of AWAJIMA — Nuevos episodios durante mayo
Ace of the Diamond act II – Temporada 2 — Nuevos episodios durante mayo
Agents of the Four Seasons: Dance of Spring — Nuevos episodios durante mayo
Always a Catch! — Nuevos episodios durante mayo
Daemons of the Shadow Realm — Nuevos episodios durante mayo
Even a Replica Can Fall in Love — Nuevos episodios durante mayo
Ghost Concert: Missing Songs — Nuevos episodios durante mayo
Ponkotsu Fūkiin to Skirt Take ga Futekisetsu na JK no Hanashi — Nuevos episodios durante mayo
The Classroom of a Black Cat and a Witch — Nuevos episodios durante mayo
The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom — Nuevos episodios durante mayo
Witch Hat Atelier — Nuevos episodios durante mayo
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