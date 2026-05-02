Estrenos de streaming en mayo 2026: Qué ver en Netflix, Prime Video, Disney+, Max, MUBI, Paramount+ y más

Mayo llega con estrenos relevantes para quienes buscan nuevas series, películas y documentales en plataformas de streaming disponibles en Chile.

Entre los títulos destacados aparecen nuevas producciones de Netflix, el regreso de El encargado en Disney+, novedades de Marvel, estrenos de Max, una serie criminal en Paramount+ y cine de autor en MUBI.

Como suele ocurrir con el streaming, algunos catálogos pueden variar por país o actualizarse durante el mes. Por eso, esta selección considera estrenos informados para Chile, Latinoamérica o plataformas disponibles en el país.

Neflix

Gloria — 1 de mayo

El yerno — 1 de mayo

Intercambiados — 1 de mayo

Mi querida señorita — 1 de mayo

Shut Up Evan — 1 de mayo

Dr. Seuss: ¡Horton! — 4 de mayo

Los peores ex del mundo — 6 de mayo

Cuenta atrás: Rousey vs. Carano — 6 de mayo

El amor es ciego: Polonia — 6 de mayo

El caso Hartung — 7 de mayo

Leyendas — 7 de mayo

Sangre asesina — 7 de mayo

Gracias, ¿el siguiente? — 8 de mayo

Criaturas luminosas — 8 de mayo

Mi némesis con aires de realeza — 8 de mayo

Backlash — 9 de mayo

The Roast of Kevin Hart — 10 de mayo

Jeopardy! Cultura pop — 11 de mayo

Devil May Cry — 12 de mayo

Marty, Life Is Short: El documental — 12 de mayo

Disney+

Travis Japan: vacaciones en Estados Unidos — 1 de mayo

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras, final de temporada — 4 de mayo

Criminal Minds: Evolution, temporada 18 — 6 de mayo

Eric Dane: vida, pérdida y coraje — 6 de mayo

¡Ayuda! — 7 de mayo

The Punisher: La Última Muerte — 12 de mayo

Tucci en Italia, temporada 2 — 12 de mayo

¿Está funcionando esto? — 13 de mayo

Abbott Elementary, temporada 5 — 13 de mayo

Rivales, temporada 2 — 15 de mayo

Outlander, temporada 8, final de temporada — 16 de mayo

La corona perfecta, final de temporada — 16 de mayo

El testimonio de Ann Lee — 20 de mayo

Pequeñas historias de Bluey, nueva temporada — 20 de mayo

Princesita Sofía: Magia Real — 26 de mayo

Los Testamentos: De las hijas de Gilead, final de temporada — 27 de mayo

Abandonados — 29 de mayo

Rooster Fighter, final de temporada — 31 de mayo

Paramount+

The Neighborhood, temporada 8 — 4 de mayo

M.I.A. — 7 de mayo

UFC 328 — 9 de mayo

Zuffa Boxing 6 — 10 de mayo

Elementary — 11 de mayo

Smile 2 — 11 de mayo

NCIS: Los Ángeles, temporada 12 — 12 de mayo

Rancho Dutton — 15 de mayo

UFC Fight Night 11 — 16 de mayo

Blue Bloods, temporada 11 — 17 de mayo

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados — 17 de mayo

Bull, temporadas 5 y 6 — 18 de mayo

SkyMed, temporada 4 — 21 de mayo

Top Gun: Maverick — 27 de mayo

Gladiador II — 30 de mayo

UFC Fight Night 12 — 30 de mayo

HBO Max

Cumbres borrascosas — 1 de mayo

Margarita, temporada 2 — 4 de mayo

Canción del samurái — 9 de mayo

Terrifier 3: Payaso asesino — 15 de mayo

La cabra que cambió el juego – GOAT — 15 de mayo

Esclavos de la fe: Heraldos del Evangelio — 21 de mayo

Ravalear — 22 de mayo

Los asesinatos de la tienda de yogur — 23 de mayo

Rick y Morty, temporada 9 — 25 de mayo

Matrix Reloaded — 28 de mayo

Matrix Revolutions — 28 de mayo

Matrix Resurrections — 28 de mayo

Teléfono negro 2 — 29 de mayo

MUBI

Do the Right Thing — 1 de mayo

Synecdoche, New York — 1 de mayo

A Tale of Two Sisters — 1 de mayo

When Harry Met Sally… — 1 de mayo

Paris Is Burning — 1 de mayo

Hackers — 1 de mayo

I Saw the Devil — 1 de mayo

In Jackson Heights — 1 de mayo

A Different Man — 1 de mayo

Todo sobre mi madre — 5 de mayo

La Grazia — 8 de mayo

My Father’s Shadow — 8 de mayo

This Must Be the Place — 8 de mayo

Youth — 8 de mayo

Bamako — 8 de mayo

Chronicle of the Years of Fire — 8 de mayo

Abouna — 8 de mayo

The Choice — 8 de mayo

The Blazing Sun — 8 de mayo

Monangambeee — 8 de mayo

Sirât — 15 de mayo

Carlito’s Way — 15 de mayo

Carrie — 17 de mayo

Dressed to Kill — 17 de mayo

Blow Out — 17 de mayo

Peter Hujar’s Day — 22 de mayo

Hannah Takes the Stairs — 22 de mayo

Listen Up Philip — 22 de mayo

¡Átame! — 29 de mayo

Apple TV+

Incondicional — 8 de mayo

Satisfacción garantizada — 20 de mayo

Ciudad de las estrellas — 29 de mayo

Ven a volar conmigo — 29 de mayo

Bono: historias de Surrender — 30 de mayo

Prime Video

La casa de los espíritus — 28 de abril, 6 de mayo y 13 de mayo

Citadel, temporada 2 — 6 de mayo

No es país para solteros — 8 de mayo

Marty Supreme — 8 de mayo

Buenos presagios, temporada 3 — 13 de mayo

Kiss Me — 13 de mayo

No es lo que piensas — 15 de mayo

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra fantasma — 20 de mayo

Aída y vuelta — 22 de mayo

Barrabrava — 22 de mayo

Spider-Noir — 27 de mayo

Roofman: Un ladrón en el tejado — 30 de mayo

Crunchyroll

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze — 30 de abril

Ani-May 2026 — desde el 30 de abril y durante mayo

Calendario semanal de anime de primavera 2026 — Nuevos episodios durante mayo

A Hundred Scenes of AWAJIMA — Nuevos episodios durante mayo

Ace of the Diamond act II – Temporada 2 — Nuevos episodios durante mayo

Agents of the Four Seasons: Dance of Spring — Nuevos episodios durante mayo

Always a Catch! — Nuevos episodios durante mayo

Daemons of the Shadow Realm — Nuevos episodios durante mayo

Even a Replica Can Fall in Love — Nuevos episodios durante mayo

Ghost Concert: Missing Songs — Nuevos episodios durante mayo

Ponkotsu Fūkiin to Skirt Take ga Futekisetsu na JK no Hanashi — Nuevos episodios durante mayo

The Classroom of a Black Cat and a Witch — Nuevos episodios durante mayo

The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom — Nuevos episodios durante mayo

Witch Hat Atelier — Nuevos episodios durante mayo