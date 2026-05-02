Caso Ronald Ojeda: Fiscal Valencia confirma solicitud a EE. UU. para interrogar a Nicolás Maduro en calidad de testigo

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que la posibilidad de interrogar a Nicolás Maduro en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda es una diligencia posible y que ya fue solicitada formalmente a Estados Unidos.

En entrevista con T13, Valencia explicó que el fiscal regional Héctor Barros, quien encabeza la investigación, pidió tanto tomar declaración al exmandatario venezolano como acceder a evidencia recopilada tras su detención.

“Es real y es viable, porque tenemos convenios de cooperación con Estados Unidos que permitirían aquello. El fiscal Héctor Barros, que es el fiscal a cargo de la causa, formalizó la petición tanto de interrogar a Nicolás Maduro, como de poder tener acceso a la evidencia que fue levantada durante su detención”, señaló Valencia.

Según el fiscal nacional, la solicitud ya fue remitida al Departamento de Justicia estadounidense.

Sin embargo, la respuesta inicial fue negativa, por ahora, debido a que las autoridades de ese país estiman que la diligencia podría afectar su propia investigación.

“La petición está transmitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respondió que no por ahora porque ellos entienden que ahora afectaría la investigación que ellos están llevando, pero ya estamos en un momento en que empieza a intervenir la política, o sea, son dos estados que se relacionan y un estado que le solicita cooperación a otro. Entonces la intervención de la fiscalía está cumplida, nuestro trabajo está hecho”, agregó.

Valencia precisó que, por el momento, la eventual declaración de Maduro sería en calidad de testigo, no como imputado.

“De momento es solamente como testigo. Así lo plantea el fiscal Barros”, indicó el fiscal nacional.