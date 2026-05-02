Irán emplaza a EE.UU. a decidir entre la diplomacia o la confrontación mientras Trump califica su propuesta de “insatisfactoria”

(EFE) – El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró este sábado que “la pelota está en el campo de Estados Unidos” , que debe optar entre la diplomacia o continuar con una estrategia de confrontación.

Las declaraciones surgen después de que el presidente Donald Trump calificara como insatisfactoria la nueva propuesta iraní presentada el jueves a través de Pakistán, país que actúa como mediador en las negociaciones de paz.

Irán dispuesto a ambas opciones

Gharibabadi aseguró que Teherán, si bien apuesta por una salida diplomática, mantiene “plena disposición para responder ante cualquier nueva agresión” estadounidense-israelí.

Según medios estadounidenses, la oferta iraní contempla el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco a puertos y buques iraníes, postergando la discusión nuclear para una fase posterior.

Las negociaciones de alto nivel en Islamabad a mediados de abril no lograron un acuerdo, aunque la tregua se prorrogó para facilitar el diálogo. Irán mantiene su desconfianza hacia Washington.