Eta Acuáridas de mayo 2026: A qué hora y cómo ver desde Chile la lluvia de meteoritos del cometa Halley

Chile tendrá una nueva oportunidad para observar una de las lluvias de meteoritos más conocidas del año.

Se trata de las Eta Acuáridas, un fenómeno asociado a los restos del cometa Halley que alcanzará su peak entre la noche del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo.

¿Cuándo ver las Eta Acuáridas desde Chile?

El mejor momento para observar la lluvia de meteoros será durante la madrugada del miércoles 6 de mayo, antes del amanecer.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) identifica el 5 y 6 de mayo como las fechas más favorables para ver el fenómeno.

Por eso, en Chile el mejor horario para mirar será aproximadamente entre las 02:00 y las 06:00 horas, antes de la salida del Sol.

Para Santiago, el amanecer del 6 de mayo será cerca de las 07:17 horas, por lo que la ventana más útil será antes del inicio del crepúsculo, cuando el cielo todavía esté oscuro.

A diferencia de otras lluvias de meteoritos que favorecen más al hemisferio norte, las Eta Acuáridas suelen observarse mejor desde el hemisferio sur.

Sandro Villanova, investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), señala que “es una lluvia de meteoritos que se puede ver muy bien desde Chile, porque el mejor lugar para observarla es en nuestro hemisferio, alrededor de los 30 grados de latitud sur. Nuestro país está justo en ese rango, lo que lo convierte en una ubicación ideal”.

El radiante de las Eta Acuáridas, el punto desde donde parecen originarse los meteoritos, se ubica en la constelación de Acuario, hacia el este. Aun así, no es necesario mirar fijamente un solo punto, ya que los estos pueden aparecer en distintas zonas del cielo.

Desde CATA, recomiendan observar desde sitios oscuros, con vista amplia y lejos de luces urbanas.

Para quienes estén en ciudades, lo ideal es alejarse de sectores con alta contaminación lumínica y buscar lugares seguros, despejados y permitidos.

¿Representan algún riesgo?

La lluvia de meteoritos no representa peligro para las personas ni para la Tierra.

Según explicó Villanova, “es un espectáculo hermoso que no representa peligro, ya que las partículas de polvo se desintegran completamente en la atmósfera y, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre la superficie de la Tierra”.

Además de su atractivo visual, el fenómeno permite explicar la importancia de los cometas en el Sistema Solar.

De acuerdo con CATA, estos cuerpos celestes están vinculados a hipótesis sobre el origen del agua en la Tierra y la llegada de compuestos fundamentales para la vida.

¿Por qué se relacionan con el cometa Halley?

Las Eta Acuáridas se producen cuando la Tierra cruza una zona con partículas dejadas por el cometa Halley.

Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, esos fragmentos se queman y generan los destellos conocidos como meteoros o “estrellas fugaces”.

El cometa Halley pasó por última vez cerca del sol en 1986 y volverá a hacerlo en 2061.

Aunque el cometa no sea visible actualmente desde la Tierra, sus restos generan dos lluvias de meteoros cada año: las Eta Acuáridas, en mayo, y las Oriónidas, en octubre.

¿Se necesitan telescopios?

No. Para observar las Eta Acuáridas no se requieren telescopios ni binoculares. De hecho, lo más útil es mirar a simple vista, porque así se obtiene un campo visual más amplio.

La NASA recomienda buscar cielos oscuros y observar antes del amanecer. Además, señala que las Eta Acuáridas pueden producir meteoros rápidos, capaces de dejar trazos luminosos breves en el cielo.

También se recomienda evitar mirar pantallas durante la observación y esperar al menos 20 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

Aplicaciones como Star Walk o Stellarium pueden ayudar a ubicar la constelación de Acuario, según CATA.