Renuncia masiva en la Comisión Verdad y Niñez: Cuatro comisionados denuncian que el Ministerio de Justicia hace “inviable” el mandato

Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, formalizó su renuncia junto a los comisionados Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

En una carta, los cuatro señalaron que la decisión responde a que “no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado”.

El órgano, creado a fines de 2024 por el expresidente Gabriel Boric, tiene la misión de esclarecer las violaciones a los derechos de niños y adolescentes bajo custodia del Servicio Nacional de Menores entre 1979 y 2024.

El choque con el Ministerio de Justicia

Los renunciantes apuntaron directamente a la cartera de Fernando Rabat. Denunciaron “la desarticulación del equipo profesional, la alteración del modelo territorial y el debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios”.

“La Comisión Verdad y Niñez no es una estructura administrativa. Es un proceso de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas”, subrayaron, y añadieron que “la escucha de testimonios no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético”.

Con estas salidas, permanecen en el órgano los comisionados Sebastián Valenzuela, Miguel Cillero y Carmen Domínguez.

Según reportó Emol, los renunciantes insistieron en que no abandonan la responsabilidad, sino que se apartan “para no avalar decisiones que la ponen en riesgo”.