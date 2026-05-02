Fin de semana largo: Carabineros reporta cuatro muertes, 115 detenidos y 180 accidentes de tránsito hasta ahora

Carabineros entregó un balance preliminar del fin de semana largo, informando 115 personas detenidas y cuatro fallecidos en siniestros viales a nivel nacional.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el reporte considera el periodo entre las 18:00 horas del jueves 30 de abril y las 23:59 horas del viernes 1 de mayo.

Durante ese lapso, se registraron 180 accidentes de tránsito y 102 personas lesionadas. Además, Carabineros realizó 30.917 controles y fiscalizaciones, junto con 6.475 exámenes entre alcotest y narcotest.

Del total de detenidos, 97 corresponden a conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol y 18 a personas que manejaban bajo los efectos de drogas.

En conversación con Radio Carabineros, el teniente coronel Néstor Vega, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló que hasta la fecha hay cinco fallecidos menos que durante el mismo periodo del año anterior.

“Hemos tenido al menos más del 50% de reducción respecto al año 2025″, indicó el uniformado,

Sobre los controles, Vega sostuvo que han tenido “bastantes resultados, en particular respecto a detenciones de conductores bajo el efecto del alcohol y la droga, lo cual de una u otra forma hace eco en la campaña preventiva que nosotros mantenemos permanentemente en la fiscalización”.

Carabineros también contabilizó 263.719 vehículos que salieron de la Región Metropolitana.

Según el teniente coronel, “hubo una salida de vehículos que superó en un 13% lo que nosotros teníamos proyectado y que también coincidía con la proyección que hace el Ministerio de Obras Públicas (MOP)”.

En esa línea, advirtió que esa situación podría incidir en el retorno hacia la capital, ya que “vamos a tener un retorno probablemente un poco más recargado”.