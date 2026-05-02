Lando Norris domina el sprint de Miami y McLaren firma un contundente 1-2 en la pista del Hard Rock Stadium

(EFE) – La prueba sprint del Gran Premio de Miami dejó un claro dominio de McLaren. Lando Norris, que partió desde la pole position, se impuso sin contratiempos y lideró un doblete junto al australiano Oscar Piastri, quien escoltó a su compañero en la segunda posición. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) cerró el podio en tercer lugar.

Sanciones y desempeño de los latinos

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador en la última carrera en Japón y líder del campeonato, cruzó la meta en cuarto puesto, pero una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista lo relegó a la sexta plaza. Su compañero George Russell heredó la cuarta posición.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) sumó un punto al finalizar décimo, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue 14°, Fernando Alonso (Aston Martin) 16° y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) 17°.

Clasificación del campeonato

Antonelli sigue al frente del Mundial de pilotos con 75 unidades, siete más que Russell. Leclerc es tercero y Lewis Hamilton cuarto. La carrera principal se disputará este domingo a 57 vueltas.