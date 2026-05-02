PDI detiene a dos personas por robos con violencia en Quilpué, Puchuncaví y Limache: Sus celulares contenían registros de los delitos

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concón de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso y el Ministerio Público, detuvieron a dos personas por su presunta participación en una serie de robos con violencia cometidos bajo la modalidad de “tour delictual”.

Los hechos ocurrieron entre el 31 de marzo y el 1 de abril en las comunas de Quilpué, Puchuncaví y Limache.

Evidencia en los teléfonos

El operativo, dirigido por el fiscal Rodrigo Yáñez, permitió la captura de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y con antecedentes policiales.

Según reportó La Tercera, durante las diligencias en Quilpué, los efectivos incautaron especies pertenecientes a las víctimas y teléfonos celulares que contenían registros audiovisuales en los que se evidenciaría la participación de los imputados en los delitos investigados.

El subprefecto Humberto Cortés, jefe de la BIRO Concón, explicó que “el trabajo coordinado permitió posicionar a los imputados en los distintos hechos investigados, reuniendo evidencia clave para su detención”.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quilpué, que decretó prisión preventiva para uno de ellos y fijó un plazo de investigación de 100 días, mientras continúan las diligencias del caso.