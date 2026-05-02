Ministro del Trabajo anuncia Mesa Técnica de Empleo para enfrentar la “emergencia laboral”: Convocará a sindicatos, pymes y empresas

El Gobierno anunció la creación de una Mesa Técnica de Empleo que buscará elaborar propuestas en un plazo de un mes para enfrentar el escenario laboral del país.

La medida fue informada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, durante la conmemoración del Día Nacional del Trabajo.

Según explicó la autoridad, la instancia recogerá planteamientos de distintos sectores para complementar el Plan de Reconstrucción Nacional y promover la creación de empleos formales.

El secretario de Estado sostuvo que la mesa estará integrada por profesionales vinculados al mundo laboral y que incorporará la visión de organizaciones sindicales, pequeñas y medianas empresas, la academia, fundaciones y grandes compañías.

“En un mes. No en seis, ni en un año, recogerán ideas de distintos actores y ámbitos: mundo sindical, pymes, academia, fundaciones y grandes empresas, para construir propuestas concretas que complementen el Plan de Reconstrucción Nacional, que incentiven la creación de empleo formal, con énfasis en empleo femenino, y reduzcan la informalidad”, dijo Rau.

El anuncio se produce en un escenario marcado por los más de 39 meses consecutivos con una tasa de desempleo cercana al 9%, situación que el ministro calificó como “inaceptable”.

Además de la Mesa Técnica, Rau abordó la discusión por el proyecto de Sala Cuna Universal.

La autoridad indicó que el Gobierno presentará indicaciones a la iniciativa el 15 de junio, tras sostener reuniones con actores de la sociedad civil, parlamentarios, gremios, pymes y organizaciones sindicales.

Asimismo, afirmó que el Ejecutivo busca recoger propuestas en un plazo acotado y orientarlas a medidas concretas. “Juntos vamos a superar esta emergencia laboral y construir un mejor país para todos”, concluyó.