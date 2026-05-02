Presidente Kast dona el 20% de su primer sueldo y anuncia política de austeridad permanente

El presidente José Antonio Kast recibió su primera remuneración desde que asumió el cargo, según los registros del portal de Transparencia. Su renta bruta fue de $7.536.499 y el pago final después de descuentos quedó en $5.554.331.
Kast decidió donar el 20% de lo percibido, una acción que desde La Moneda confirman como una política personal voluntaria y no como un gesto puntual.
Según reportó El Mercurio, la legislación impide modificar el sueldo presidencial, por lo que la donación directa se presenta como la vía para ajustar sus ingresos al contexto económico del país.
Un criterio privado que se mantendrá
Según reportó Radio Biobío, el jefe de Estado ya consideraba realizar esta donación antes de llegar a La Moneda, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo.
Desde el Gobierno subrayan que la elección de las instituciones beneficiadas responde a un criterio privado del mandatario, sin que se definan públicamente las entidades receptoras.
La determinación se enmarca en un esfuerzo por mostrar empatía con las finanzas nacionales mientras se discuten recortes fiscales.
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