Robo en mall Costanera Center: Sujetos hicieron un forado para entrar a tienda de bicicletas

Una tienda especializada en bicicletas ubicada al interior del mall Costanera Center, en la comuna de Providencia, fue afectada por un robo durante la noche del viernes, luego de que sujetos desconocidos ingresaran al local mediante un forado realizado en una pared colindante.

De acuerdo con los antecedentes policiales conocidos hasta ahora, el hecho quedó al descubierto tras la activación del sistema de seguridad del recinto comercial, ubicado en Avenida Andrés Bello.

El local afectado corresponde a la tienda Trek, dedicada a la venta de bicicletas, vestuario deportivo y accesorios para ciclismo.

Según informó Carabineros, los responsables habrían accedido primero a un pasillo destinado a proveedores del centro comercial. Desde ese sector, realizaron una abertura en una pared que conectaba con la tienda, lo que les permitió entrar al recinto sin utilizar los accesos principales.

La capitán Jessica González, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que al llegar al lugar se constató “la existencia de un forado en la pared colindante con la tienda”, por donde “individuos desconocidos por el momento habrían ingresado a la tienda para sustraer especies desde el interior”.

De forma preliminar, los sujetos habrían sustraído principalmente artículos de menor tamaño, entre ellos ropa deportiva, cascos, portabicicletas, neumáticos y otros accesorios asociados al ciclismo.

Hasta el momento, no se ha informado un avalúo definitivo de lo robado. “El avalúo lo van a hacer presente ante la Fiscalía, ya que primero deben corroborar el inventario completo”, señaló la capitán González, según consigna La Tercera.

Tras la denuncia, personal policial concurrió hasta el centro comercial para verificar los daños y levantar los primeros antecedentes del caso. Por ahora, no se han reportado personas detenidas.

La investigación deberá establecer cuántos sujetos participaron en el robo, cómo se desplazaron al interior del mall y si utilizaron herramientas para efectuar el forado.

El caso fue informado al Ministerio Público, que deberá definir las diligencias para identificar a los responsables y determinar el monto total de las especies sustraídas.