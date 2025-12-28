Año Nuevo en la Torre Entel: Así funcionará el Metro de Santiago el 31 de diciembre y 1 de enero
Por CNN Chile
28.12.2025 / 13:26
En el marco de las celebraciones que se llevarán a cabo en la Torre Entel, Metro de Santiago anunció horarios especiales para facilitar el retorno a casa.
Tras siete años, el show de fuegos artificiales en la Torre Entel volverá a iluminar Santiago para dar la bienvenida a un nuevo año.
El evento contará con una parrilla de artistas nacionales, con música pop y la infaltable cumbia para acompañar las celebraciones de fin de año.
Sin embargo, no todo será fiesta. También existe preocupación por el funcionamiento del transporte público, debido a los cortes de tránsito en plena Alameda. Para facilitar la movilidad de los asistentes, el Metro de Santiago anunció una serie de medidas especiales.
Horarios especiales del Metro de Santiago
Entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero, la Línea 1 extenderá su horario de funcionamiento hasta las 01:30 horas, en algunas estaciones.
Estaciones habilitadas para ingreso (Línea 1):
- Los Héroes
- Universidad de Chile
Estaciones habilitadas para salida:
- San Pablo
- Las Rejas
- Estación Central
- Los Héroes
- Universidad de Chile
- Baquedano
- Tobalaba
- Escuela Militar
- Los Dominicos