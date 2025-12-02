¡Santiago vuelve a brillar! Regresan los fuegos artificiales en la Torre Entel para Año Nuevo

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que, junto a Entel y la Delegación Presidencial, se trabaja en un show de nivel internacional para recuperar la celebración en el espacio público y reimpulsar la tradición.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció este martes el regreso del tradicional espectáculo de fuegos artificiales de la Torre Entel para la celebración de Año Nuevo, tras estar suspendido durante varios años.

Según una declaración del jefe comunal en redes sociales, la capital “vuelve a encontrarse en el espacio público con un show de clase mundial, lleno de sorpresas, música y entretención para recibir el 2026 como una gran comunidad”.

El evento se está organizando en conjunto con Entel y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, con el objetivo de que sea “la mejor fiesta de Año Nuevo del país, recuperando nuestras calles, devolviendo la celebración a la ciudad y levantando una tradición que pertenece a todos los santiaguinos”, sostuvo Desbordes.

“Cuando Santiago se reúne, Santiago vuelve a brillar”, puntualiza el mensaje.