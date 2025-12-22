Fiestas de fin de año: Autoridades informan despliegue de seguridad, fiscalizaciones y funcionamiento del transporte

Habrá fiscalizaciones en materia de transportes, salud y cumplimiento de los feriados irrenunciables.

De cara a las celebraciones de fin de año, el Gobierno detalló el despliegue que realizarán los servicios públicos claves durante las últimas semanas del 2025, con el objetivo de reforzar la seguridad.

Para ello, las autoridades tuvieron una reunión que fue liderada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. La instancia tuvo como objetivo revisar y coordinar acciones respecto a fiscalización a conductores, refuerzo policial en zonas de alta afluencia, fortalecimiento de atención en centros de salud, planificación de carreteras y prevención de incendios forestales.

El subsecretario subrayó que “más allá de toda la planificación que podamos impulsar desde todas las reparticiones de Gobierno, si no contamos con la concientización de la ciudadanía, no podemos menguar las cifras de siniestralidad. Es importante que el entorno evite el consumo de alcohol en caso de conducir. Debemos proteger a las familias y que estas fiestas nos dejen un buen recuerdo”.

Despliegue de seguridad para fiestas de fin de año

De esa manera, en torno a la prevención del consumo de alcohol y drogas, el Senda desplegará, en coordinación con Carabineros, 104 servicios operativos del Programa Tolerancia Cero en el país, entre este martes 23 de diciembre y el 4 de enero de 2026.

En materia de seguridad está el Plan Navidad Segura de Carabineros, que comenzó el pasado martes 10 y termina el miércoles 25, con un contingente de más de 2 mil funcionarios y 433 servicios policiales con foco en zonas comerciales y ferias de temporada a nivel nacional.

Junto con ello, durante Navidad y Año Nuevo habrá un refuerzo de los turnos de atención del Programa Denuncia Seguro (*4242), en el cual las personas pueden alertar en forma anónima si presencian un delito, comercio irregular o venta de fuegos artificiales.

Lee también: Comprar en locales establecidos y revisar certificaciones: Sernac entrega recomendaciones de seguridad para Navidad y Año Nuevo

Respecto a transportes, se realizarán 5 mil controles en todo el país entre el 18 y el 31 de diciembre en zonas de alto flujo vehicular.

Para el último día del año, el 31 de diciembre, habrá algunos ajustes en la oferta de micros de Red Movilidad y se trabaja en medidas de contingencia en cercanías de la Torre Entel -desvíos de tránsito y extensión del servicio-, debido al evento que espera reunir a cerca de 60 mil personas.

En cuanto a fiscalizaciones, cabe recordar que tanto el jueves 25 de diciembre de 2025 como el jueves 1 de enero de 2026 son feriados irrenunciables.

Están exceptuados de aquello quienes trabajen en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento -cines, pubs y discotecas-, aeropuertos, farmacias de turno, expendio de combustibles, y locales atendidos por sus propios dueños.

Lee también: Gastos de fin de año: Sernac lanza guía con consejos prácticos para planificarse y evitar sobreendeudarse

En materia de salud, las Seremis de todo el país harán campañas de fiscalización de juguetes en el comercio establecido y reforzarán el monitoreo de piscinas.

También habrá un refuerzo del personal y recursos en servicios de salud y establecimientos hospitalarios en todo el país.

Por otro lado, en autopistas y carreteras se realizarán coordinaciones y monitoreos con Carabineros y concesionarias a cargo de Obras Públicas, en la Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68, Ruta 78 y Ruta 57 para la salida y retorno de vehículos.

Debido a la temporada de altas temperaturas, Conaf contará con 319 brigadas terrestres, 77 aeronaves y más de 3 mil brigadistas en terreno para operar ante posibles incendios forestales.

Por su parte, Senapred reforzará turnos y monitoreo de zonas de peligro. La institución llamó a no usar los llamados “globos de los deseos” ni usar fuentes de calor en lugares cercanos a vegetación.