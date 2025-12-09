Gastos de fin de año: Sernac lanza guía con consejos prácticos para planificarse y evitar sobreendeudarse

Regalos, fiestas, actividades de fin de año y más son los gastos más recurrentes durante diciembre.

La llegada del último mes del año implica varios gastos. Entre regalos de Navidad, fiestas de fin de año, actividades en el trabajo, matrículas, vacaciones e imprevistos, diciembre se convierte en una temporada difícil para el bolsillo.

Este período, además, trae ofertas y tentaciones de consumo. Por ello, es importante que las familias se organicen y tomen decisiones responsables para así no comprometer su capacidad de pago futura.

Para ayudar a las y los consumidores en esta tarea, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) elaboró una guía con consejos prácticos para que puedan enfrentar de mejor manera los compromisos propios de esta época, evitando decisiones que puedan afectar el presupuesto familiar.

De ese modo, se recomienda establecer un presupuesto máximo de gasto para las compras navideñas, el cual se pueda asumir sin gastar otros gastos recurrentes, como arriendo/dividendo y las cuentas básicas. “Es importante planificar y priorizar los gastos, y no comprar impulsivamente”.

Compras de fin de año: ¿Pagar con crédito o débito?

El Servicio señaló que “la principal recomendación es preferir pagos al contado, en caso de ser posible. Si la decisión es recurrir al uso de las tarjetas de crédito, y tiene más de una tarjeta, es mejor utilizar una sola, es decir, efectuar sus compras con el mismo plástico. De esta manera se ahorrará en el pago de comisiones de mantención y/o administración, ya que no tendrá varias tarjetas en uso (con saldo de deuda)”.

También es aconsejable utilizar una tarjeta con menor tasa de interés.

Ahora, “si se considera necesario recurrir al endeudamiento, se debe realizar el ejercicio de cotizar, comparar y elegir las mejores alternativas, fijándose en lo que terminará pagando al final utilizando el Costo Total del Crédito (CTC) como herramienta de comparación y no solo la cuota”.

Por otro lado, si se busca “obtener dinero en efectivo de libre disposición, el avance en efectivo que permiten las tarjetas de crédito es más caro que un crédito de consumo, ya que los primeros tienen tasas de interés más altas y adicionalmente se pagan comisiones, por lo que puede ser una buena idea evaluar la segunda opción. Una vez realizadas las operaciones de compra o avances en efectivo con la tarjeta de crédito, mensualmente se emitirá un estado de cuenta para su respectivo pago”.

En ese caso, los consumidores “deben pagar siempre el Monto Total Facturado. Con esto evitarán el pago de otros intereses y podrán ir reduciendo su deuda“.

Gastos de fin de año: ¿Se recomiendan los créditos de consumo?

El Sernac indicó que si se adquieren grandes montos mediante un crédito de consumo, es importante tener una conversación con el grupo familiar “ante la posibilidad de adquirir una deuda y analizar qué gastos podrían disminuir o ajustar para cumplir con el pago analizando varios escenarios, responsablemente”.

En esa línea, “se recomienda solicitar una cotización o solicitud de portabilidad en al menos tres entidades financieras que presenten las mejores condiciones en el simulador: menor CTC (Costo Total del Crédito) o menor CAE (Carga Anual Equivalente), considerando un crédito con igual monto y plazo. Como referencia se puede utilizar el Comparador de Créditos de Consumo de Sernac”.

Si ya se tomó la decisión de pedir un crédito, se debe tener conocimiento sobre los precios, condiciones de contratación, entre otros. “Por lo mismo, se recomienda leer detalladamente los contratos antes de firmarlos para comprender totalmente su contenido y exigir que se cumpla con todo lo que se prometió, especialmente considerando la publicidad”.

“Las deudas deben adquirirse considerando la capacidad de pago mensual, pero también eventualidades, como posibles enfermedades, y las estacionalidades, como el pago de colegios, patentes, cumpleaños, entre otros”, recalcó el ente fiscalizador.

Gastos de fin de año: ¿Cómo prevenir fraudes?

El Sernac también recordó que durante esta época “los delincuentes se aprovechan de la confianza en grandes marcas, la urgencia para conseguir buenos precios para regalos y la dificultad para detectar falsificaciones”.

Ante ello, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: