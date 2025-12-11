Gobierno presentó plan “Navidad Segura”: Se fortalecerá la presencia policial durante la temporada

Las autoridades detallaron que 2.088 carabineros entregarán protección en centros comerciales y ferias navideñas.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, presentó este jueves el Plan “Navidad Segura”, que “fortalecerá la presencia policial en barrios comerciales, ferias de temporada y en la fiscalización del comercio ilícito”, para que las personas puedan hacer sus compras en forma tranquila y segura durante estas fechas.

El plan comenzó su puesta en marcha este martes 10 y se extenderá hasta el jueves 25 de diciembre y contempla el despliegue de más de 2 mil carabineros en todo el país. También considera más de 500 medios logísticos, que prestarán servicios en 100 centros comerciales y más de 330 ferias navideñas.

En concreto, 2.088 Carabineros entregarán protección en centros comerciales y ferias navideñas; habrá alrededor de 600 patrullas y drones apoyando labores de seguridad; y habrá coordinación policial en los 433 centros comerciales y ferias navideñas.

Con “Navidad Segura” se reforzarán los servicios preventivos de orden y seguridad, se harán fiscalizaciones en ferias navideñas, centros comerciales y otras actividades asociadas a la temporada.

Todo esto con el objetivo de prevenir delitos vinculados al “aumento de la actividad comercial y es desplazamiento de personas, resguardas la integridad de las familias y proteger sus bienes, así como prevenir ilícitos que afecten tanto a las personas como a la propiedad pública y privada”.

En estas fiestas, reforzamos la prevención con el Plan Navidad Segura, que ya está en marcha en 100 centros comerciales y más de 330 ferias navideñas para entregar espacios seguros y combatir el comercio ilícito 🇨🇱🎄 pic.twitter.com/pmSG6IarP9 — Ministerio de Seguridad Pública de Chile (@minsegpublicacl) December 11, 2025

“Como Estado –las policías, las delegaciones presidenciales y los municipios– estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que las personas puedan desarrollar sus compras en entornos seguros“, comentó el ministro.

Además, llamó a la ciudadanía al autocuidado y a contribuir con sus conductas a la seguridad: “Uno de los grandes problemas que tenemos en seguridad pública son las estructuras criminales que permiten el desarrollo del comercio ilícito. Comprar en ferias navideñas que están debidamente autorizadas por los municipios y no en el comercio ilegal es una manera de contribuir a la seguridad pública”.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló que en la RM se identificaron 175 puntos críticos que “requieren especial control y fiscalización”.