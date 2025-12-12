Comprar en locales establecidos y revisar certificaciones: Sernac entrega recomendaciones de seguridad para Navidad y Año Nuevo

La institución llamó a las personas a seguir las recomendaciones para pasar las fiestas de manera segura y responsable.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó recomendaciones de seguridad para las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta la compra de adornos y regalos navideños. Esto, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar las fiestas de manera segura y responsable.

De ese modo, a la hora de elegir los regalos, es importante revisar que tengan la siguiente información:

Edad recomendada

Advertencias de seguridad

Instrucciones de uso de cada producto, sobre todo si están destinados a niños y niñas

Sellos o certificados correspondientes

El organismo también recomendó darse el tiempo de cotizar y comparar las distintas opciones que ofrece el mercado.

En esa línea, “resulta clave evitar el comercio informal, ya que puede ofrecer productos dañinos, ilegales o sin posibilidad de ejercer derechos como consumidor. Si observas alguna situación irregular, es importante informar a las autoridades competentes”.

“El comercio informal puede parecer más barato, pero la inseguridad de sus productos puede costar muy caro”.

En cuanto a la decoración navideña, el Servicio recalcó que es importante que los productos tengan las certificaciones correspondientes, para así evitar cortocircuitos o incendios en el caso de luces y artefactos eléctricos.

Asimismo, se debe verificar el Código QR del Sello SEC que deben tener este tipo de productos.

El Sernac también recomendó mantener elementos que puedan ser inflamables lejos de fuentes de calor, revisar las indicaciones y la composición de los adornos, para “evitar el uso de materiales tóxicos que puedan presentar un riesgo para las personas consumidoras”.

Junto a ello, llamó a “no utilizar fuegos artificiales ya que presentan un alto riesgo de quemaduras para niños y adultos”.

Y “en caso de que las familias decidan viajar durante estas fiestas, es recomendable planificar con anticipación, conducir con precaución y llegar temprano a terminales o puntos de partida para evitar inconvenientes y pérdidas de pasajes”.