Provoste emplazó a Manouchehri a investigar al padre de su pareja, el alcalde Cicardini, tras críticas cruzadas

La senadora contestó en duros términos al emplazamiento del diputado socialista, llamándolo a ser "coherente": "no siga guardando silencio frente a la corrupción del propio alcalde Cicardini".

La senadora Yasna Provoste (DC) respondió a los dichos del diputado Daniel Manouchehri (PS) respecto al emplazamiento que le hizo, todo esto en el contexto de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. En sus palabras en un punto de prensa, la parlamentaria increpó al diputado a investigar con mismo ahínco a la Municipalidad de Copiapó, donde es alcalde Maglio Cicardini, padre de la diputada y pareja de Manouchehri, Daniella Cicardini.

A juicio de Provoste, Manouchehri utilizó de manera “mañosa” y con fines electorales las palabras de Ulloa, “con el propósito de hacer campaña por su pareja”.

“Como saben, ella es compañera de lista en esta elección senatorial de Atacama. Y aunque personalmente hemos trabajado para sumar, hay algunos que creen y prefieren restar”, aseguró la demócratacristiana. “El Senado no se merece este show del que hemos sido objeto”.

Por otro lado, en su réplica, Manouchehri también acusó a Fidel Espinoza de “corrupto”, ante lo cual el senador anunció una querella.

Continuando en el punto de prensa, Provoste emplazó a Manouchehri a tener “un mínimo de coherencia”, luego que él expresara que al callar, el Congreso se vuelve cómplice de los actos de corrupción. “Me pregunto por qué ha callado todo este tiempo la corrupción que aqueja al municipio de Copiapó. Por qué cuando el alcalde Cicardini, padre de su pareja, contrata empresas fantasmas para desfalcar a los copiapinos y copiapinas, el diputado guarda silencio. Por qué él mismo no investiga a esas empresas creadas solo para ganar contratos”.

“Le pido sea coherente y no siga guardando silencio frente a la corrupción del propio alcalde Cicardini”, agregó la senadora.