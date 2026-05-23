Codelco exigirá devolución de bonos a más de 6 mil trabajadores tras error en cifras de producción

Más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Codelco deberán devolver parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas, luego de que la estatal corrigiera las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025.

Según informó la empresa, el ajuste involucra a 6.322 personas de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, por un monto total estimado de US$14,3 millones.

De acuerdo con La Tercera, la cifra equivale a cerca de $2 millones promedio por trabajador.

¿Por qué Codelco recalculará los bonos?

La situación se originó tras una auditoría interna iniciada en marzo, que detectó una desviación en los volúmenes de producción informados al cierre de 2025.

La estatal reconoció que se reportaron como producción efectiva 26.875 toneladas que no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa interna para ser consideradas productos terminados.

Del total corregido, 20 mil toneladas correspondían a óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas a arsénico de calcio de Ministro Hales.

Con esta corrección, la producción propia de Codelco pasó de 1.334.445 toneladas métricas finas informadas originalmente a 1.307.570 toneladas, una baja cercana al 2%.

La empresa explicó que las toneladas cuestionadas “debieron mantenerse registradas como productos en proceso”.

El monto que deberán devolver los trabajadores

La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, señaló que la corrección obliga a recalcular los incentivos variables asociados a las metas de producción.

“Ese proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones”, indicó a La Tercera.

Agnic agregó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación conforme a la legislación vigente y las políticas internas de la minera.

“Ese proceso debe realizarse con gradualidad y apego a derecho, considerando que se trata de personas que recibieron pagos calculados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida como resultado de la auditoría”, sostuvo.

Investigación interna apunta a ocho personas

Codelco informó además que la investigación interna identificó responsabilidades en ocho personas, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que ya fue desvinculado.

La minera estatal también anunció que revisará y actualizará sus normativas internas sobre reportes de producción, con el objetivo de incorporar estándares internacionales, fortalecer los controles y evitar nuevos errores en el registro de cifras productivas.