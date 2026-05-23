Valencia vs. Barcelona: A qué hora juegan y dónde ver el cierre de LaLiga

El Barcelona cerrará su temporada en LaLiga de España con una visita al Valencia, en el marco de la última jornada del campeonato.

Los azulgrana llegan al compromiso como campeones del torneo y vienen de derrotar por 3-1 al Betis. Valencia, por su parte, afronta el duelo tras imponerse por 4-3 ante la Real Sociedad.

El encuentro se disputará en el Estadio de Mestalla, uno de los recintos históricos del fútbol español.

¿Cuándo y a qué hora juega Valencia vs. Barcelona?

El partido entre Valencia y Barcelona se jugará este sábado 23 de mayo, a partir de las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver Valencia vs. Barcelona?

El duelo será transmitido por televisión a través de ESPN3.

En streaming, la cobertura estará disponible mediante Disney+, dentro de su Plan Premium.