Chilenos de la Flotilla Global Sumud llegan a Santiago y critican a Cancillería: “El Gobierno actuó pésimo”

Los cuatro ciudadanos chilenos que integraban la Flotilla Global Sumud llegaron este sábado a Santiago, luego de haber sido interceptados por Israel mientras se dirigían con ayuda humanitaria hacia Gaza.

El arribo se concretó cerca de las 09:00 horas, después de que el jueves 21 de mayo se confirmara que Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi, Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara fueron trasladados desde Israel a Turquía tras permanecer tres días detenidos.

A su llegada al país, Chanfreau criticó duramente el rol de la Cancillería y acusó falta de diligencia del Gobierno durante las gestiones posteriores a la captura.

La crítica de Víctor Chanfreau al Gobierno

“El recibimiento acá de la gente, al igual que las movilizaciones, aquí en Chile y en todo el mundo. Fue gracias a esa presión que hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente, y pese a la Cancillería: el Gobierno de Chile actuó pésimo, no sorprendiendo nuevamente”, afirmó Chanfreau.

El activista sostuvo que, a su juicio, la respuesta del Ejecutivo fue insuficiente frente a la situación vivida por los chilenos detenidos tras la interceptación de la flotilla.

“Su actuar fue negligente y que no tenían la información que se necesitaba”, agregó.

Chanfreau también cuestionó la reacción diplomática de Chile frente a Israel, al comparar el caso con una eventual situación similar protagonizada por otro país.

“Imagínense que un país cualquiera, que no sea Israel, secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas, es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas”, señaló.

En esa línea, acusó que al Gobierno “le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos alrededor del mundo”.

El regreso de los chilenos de la flotilla

La Flotilla Global Sumud se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria cuando fue interceptada por Israel. Tras la captura, los ciudadanos chilenos permanecieron detenidos y posteriormente fueron trasladados a Turquía antes de regresar al país.

El caso generó movilizaciones y llamados de apoyo en Chile y en otros países, según destacó Chanfreau al momento de su llegada.

Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido públicamente a las críticas formuladas por los integrantes chilenos de la flotilla tras su arribo a Santiago.