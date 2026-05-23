Adulta mayor muere tras ser atropellada por bus RED en Estación Central

Una adulta mayor falleció durante la tarde de este viernes tras ser atropellada por un bus del sistema RED en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas en la intersección de avenida 5 de Abril con Las Rejas.

El accidente involucró a un bus del recorrido 481, que realizaba un viraje hacia el norte para incorporarse a la vía exclusiva de buses.

¿Qué se sabe del atropello en Estación Central?

Por causas que son investigadas, la conductora de la máquina no se habría percatado de la presencia de la mujer, quien cruzaba la calzada al momento del atropello.

Según información preliminar, el semáforo peatonal se habría encontrado en verde cuando ocurrió el accidente.

El teniente Miguel Yáñez, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, informó que personal especializado fue requerido por el Ministerio Público para indagar el caso.

“Cerca de las 5 de la tarde, personal de la prefectura especializada recibió un requerimiento del Ministerio Público, debido a un accidente en el tránsito, en el cual, lamentablemente, una persona adulta mayor, una mujer, resultó fallecida por el atropello de un bus de la locomoción colectiva”, señaló.

Conductora quedó en calidad de imputada

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del accidente y revisar eventuales cámaras de seguridad del sector.

Respecto de la conductora del bus, el teniente Yáñez indicó que “se encuentra en calidad de imputada”, aunque precisó que su situación deberá ser determinada por el fiscal a cargo del procedimiento.

Las pericias buscarán esclarecer las circunstancias del atropello, las condiciones de tránsito en el cruce y la responsabilidad de los involucrados.