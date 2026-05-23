Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM: Revisa las medidas y prohibiciones

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este sábado 23 de mayo, debido a las condiciones de ventilación y calidad del aire previstas para la capital.

De acuerdo con información de la Dirección Meteorológica de Chile, para esta jornada se espera un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura, con probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la RM.

Además, se proyectan temperaturas entre 3°C y 11°C durante el sábado.

¿Qué está prohibido durante la alerta ambiental?

Durante la alerta ambiental estará prohibido encender calefactores a leña y otros derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los equipos que funcionan en base a pellets.

La medida será fiscalizada por la Seremi de Salud Metropolitana, junto con los municipios y Carabineros.

También se mantiene la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la región. En este caso, la fiscalización estará a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Restricción vehicular

Las autoridades también informaron que durante la alerta ambiental habrá restricción vehicular para determinadas categorías de vehículos, sin considerar dígitos de patente.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes durante una jornada marcada por condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de contaminantes en la cuenca de Santiago.

Desde la autoridad llamaron a la población a respetar las medidas preventivas y a evitar actividades que puedan empeorar la calidad del aire durante la jornada.