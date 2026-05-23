Cuentas de la luz subirán desde julio: CNE proyecta alza promedio de 4,9%

Las cuentas de la luz volverán a subir en Chile desde el próximo 1 de julio de 2026, según confirmó la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con el organismo, el incremento promedio nacional proyectado será de 4,9%, aunque el impacto variará según la zona del país, la empresa distribuidora y las condiciones del sistema eléctrico local.

Las mayores alzas se registrarían en regiones del sur, donde algunas comunas podrían enfrentar aumentos superiores al 16%, según estimaciones de especialistas.

¿Por qué subirán las cuentas de la luz?

La CNE explicó que el aumento responde principalmente a dos componentes tarifarios: un alza promedio de 2,1% en el segmento de generación eléctrica y un incremento de 2,8% asociado al cargo por transmisión.

El secretario ejecutivo subrogante de la CNE, Mauricio Funes Huerta, señaló en Radio ADN que el escenario del primer semestre de 2026 fue excepcional, debido a descuentos aplicados previamente en las tarifas.

“Considerando ambos componentes, nuestra proyección apunta a un alza promedio de 4,9% a nivel nacional”, afirmó.

Según detalló la autoridad, esos descuentos alcanzaron los US$252 millones y estuvieron vinculados a errores en la contabilización del IPC y sobreestimaciones en activos de transmisión.

Reliquidaciones comenzarán en julio

El proceso de reliquidación tarifaria estaba previsto inicialmente para abril de 2026, pero la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ordenó postergar los cobros hasta julio.

La medida fue adoptada tras solicitudes del Congreso y de gremios como Fenacopel, con el objetivo de disminuir el impacto inmediato en los hogares.

La superintendenta Marta Cabeza sostuvo que la postergación permite entregar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso, junto con resguardar el cumplimiento de la normativa y la protección de las familias.

Desde la SEC recalcaron que las diferencias tarifarias acumuladas entre 2020 y 2024 deberán cobrarse o abonarse en las boletas eléctricas, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Dónde subirán más las tarifas eléctricas?

La CNE advirtió que el alza no será homogénea en todo el país. Los mayores incrementos se concentrarían en Los Ríos y Los Lagos, debido a retrasos en obras de transmisión eléctrica.

Estas obras son clave para transportar energía a menores costos hacia el sur del país.

Según proyecciones elaboradas por el académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, comunas como Valdivia y Puerto Montt podrían registrar alzas considerablemente superiores al promedio nacional.

Alzas proyectadas por comuna

Región Comuna Empresa Alza proyectada Antofagasta Antofagasta CGED 0,42% Arica y Parinacota Arica CGED -0,74% Tarapacá Iquique CGED -0,39% Coquimbo La Serena CGED 1,51% O’Higgins Rancagua CGED 1,54% Maule Talca CGED 1,54% La Araucanía Temuco CGED 1,42% La Araucanía Temuco CODINER 3,11% Los Lagos Puerto Montt CRELL 8,78% Aysén Coihaique EDELAYSÉN 1,81% Magallanes Punta Arenas EDELMAG 2,74% Metropolitana Santiago ENEL 2,72% La Araucanía Temuco FRONTEL 3,39% Antofagasta Antofagasta SAESA 9,23% Los Lagos Puerto Montt SAESA 16,36% Los Ríos Valdivia SAESA 16,60%

Las autoridades llamaron a considerar que el impacto final en cada boleta dependerá del consumo del hogar, la distribuidora correspondiente y los cargos aplicables en cada zona.