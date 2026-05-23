La insólita carrera de jóvenes cosplayer en el histórico Club Hípico de Santiago

¡Partieron!

Una vez más, el tradicional sonido de inicio de carreras en el histórico Club Hípico de Santiago resonó por todo todo el lugar. Sin embargo, a diferencia de lo que comunmente ocurre, no eran caballos y jinetes los que salían a toda velocidad en busca del triunfo.

Unos 15 jóvenes cosplayer (personas que se caracterizan como personajes animé) salieron corriendo con todas sus fuerzas para ganar la primera carrera oficial Umamusune en Chile.

El evento, ampliamente difundido por las redes del recinto deportivo, convocó a una gran cantidad de jóvenes, quienes con sus mejores prendas y orejas de caballo, acudieron al magno evento.

“Una hermosa actividad que vivimos hoy en el Club Hípico, con triunfo para trainer, que fue ratificado por comisarios luego de reclamo al primer lugar”, indicaron desde el recinto.

¿Qué es el Uma Musune?

No es simple describirlo, pero es una franquicia japonesa de series de animé que se ha vuelto popular en el mundo real. La historia de animada trata sobre chicas humanoides con orejas y cola de caballo que son reencarnaciones de famosos caballos de carreras reales. Compiten en intensas carreras de velocidad y, al ganar, celebran cantando y bailando como idols en el escenario.

Revisa la carrera completa acá