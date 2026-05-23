La triste marca que Rangers de Talca ostenta este 2026: Es el segundo peor equipo del continente

Ningún triunfo durante 2026 en el torneo de Primera B. Así de simple, pero así de duró. Esa es la triste realidad que enfrenta Rangers de Talca.

El histórico cuadro de la Séptima Región atraviesa uno de sus peores momentos en sus más de 120 años de historias.

Malas decisiones dirigenciales y un horrible mercado de fichajes, son algunas de las causas que, según sus hinchas, explican el terrible presente del cuadro piducano.

Ayer viernes, Rangers volvió a perder. Esta vez por 2 a0, de local, ante Wanderers. Un resultado que los mantiene en el fondo de la tabla, pero que también marca un hito.

Según La Hora de King Kong, el cuadro Rojinegro es el segundo peor equipo de todo el continente. El medio realizó una revisión de las primeras y segundas divisiones de toda América. Y la conclusión es simple: Rangers está dentro de los peores.

El Nacional de Ecuador, que perdió sus 10 partidos y todavía no suma unidades en la Segunda División ecuatoriana, es el único cuadro que está peor que el piduco.