Corte de agua en Santiago: ¿A qué hora vuelve el servicio?

Un megacorte de agua programado afecta a ocho comunas de la región Metropolitana desde las 20 horas de este viernes 22 de mayo.
De acuerdo a la información entregada por Aguas Andinas, la interrupción del servicio se debe a la renovación en uno de los principales acueductos de la región Metropolitana, infraestructura que abastece a cerca de 143 mil clientes en sectores del sur de Santiago.
Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, detalló que hay tres grandes acueductos y que uno de ellos está siendo renovado en uno de sus tramos.
El corte afecta a sectores de las comunas de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Ramón, La Granja, La Florida y La Pintana.
¿A qué hora vuelve el servicio?
Según al cronograma entregado por la empresa sanitaria, el suministro comenzará a ser restablecido desde las 8:00 horas de este domingo 24 de mayo.
Puntos de abastecimiento por comuna
Aguas Andinas dispuso de 72 puntos de abastecimiento de agua potable en las comunas afectadas.
El Bosque:
- Temuco N° 810.
- Jorge Teillier N° 924.
- Vecinal Oriente N° 13340.
- Juan Solar Parra N° 1228.
- Baquedano N° 9664.
- Agustín Calderón Rojas N° 11563.
- Portales N° 1095.
- Las Perlas N° 11270.
- Las Esquilas N° 1430.
- Juan Sebastián Bach N° 12015.
- Las Pataguas N° 11882.
- Llancahue esquina Indio Jerónimo.
- Navarino N° 896.
- Madrid N° 670.
- Cacique Uno Pillán N° 10201.
- Las Parcelas N° 1897.
- General Carvajal N° 12054.
- María Luisa Bombal N° 13149.
- Av. Central N° 35.
- Capricornio N° 9703.
- Universo N° 10190.
- Santa Elena N° 956.
La Cisterna:
- Fernández Albano esquina Gran Avenida.
- Sergio Ceppi esquina Colón.
- Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.
- Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.
- Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.
- Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.
- Santa Anselma N° 377.
- Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.
- Isabel la Católica esquina Chile España, Plaza Cervantes.
- Ignacio Echeverría esquina Paraguay.
La Florida:
- Trinidad esquina Calle Uno.
- San José de la Estrella esquina Santa Raquel.
- San José de la Estrella esquina Punta Arenas.
- Rafael Matus esquina Santa Raquel.
- María Elena esquina Santa Raquel.
- Bahía Catalina esquina María Elena.
- Julio César N° 10905, CESFAM Los Quillayes.
La Granja:
- Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.
- Vicuña esquina Pedro Lira.
- San José de La Estrella esquina Vicuña.
- Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.
- Parinacota esquina Socoroma.
- Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.
- Las Uvas y El Viento esquina Av. El Parque.
- Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.
- Los Lirios esquina San José de La Estrella.
La Pintana:
- Gabriela Figueroa esquina Observatorio.
- Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.
- Pío X N° 10739.
- La Serena esquina General Arriagada.
San Bernardo:
- Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.
- 18 de Abril esquina pasaje Poeta Pablo Neruda.
- Socompa esquina Torompuri.
- Santa Carolina esquina Santa Mercedes.
- Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.
- Incahuasi esquina San David.
- Santa Mercedes esquina Ojos del Salado.
- Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.
- Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.
San Miguel:
- Sebastopol esquina Macaroff.
- Tannenbaum esquina León de La Barra.
- Moscú esquina Santa Fe.
San Ramón:
- Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.
- Santa Ana esquina Rivadavia.
- El Parrón esquina Elías Fernández Albano.
- Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.
- Guatemala esquina Santa Rosa.
- Elías Fernández Albano esquina Brasil.
- Ecuador esquina Ayacara.
- Independencia esquina Bolivia.
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