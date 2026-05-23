Corte de agua en Santiago: ¿A qué hora vuelve el servicio?

Un megacorte de agua programado afecta a ocho comunas de la región Metropolitana desde las 20 horas de este viernes 22 de mayo.

De acuerdo a la información entregada por Aguas Andinas, la interrupción del servicio se debe a la renovación en uno de los principales acueductos de la región Metropolitana, infraestructura que abastece a cerca de 143 mil clientes en sectores del sur de Santiago.

Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, detalló que hay tres grandes acueductos y que uno de ellos está siendo renovado en uno de sus tramos.

El corte afecta a sectores de las comunas de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Ramón, La Granja, La Florida y La Pintana.

¿A qué hora vuelve el servicio?

Según al cronograma entregado por la empresa sanitaria, el suministro comenzará a ser restablecido desde las 8:00 horas de este domingo 24 de mayo.

Puntos de abastecimiento por comuna

Aguas Andinas dispuso de 72 puntos de abastecimiento de agua potable en las comunas afectadas.

El Bosque:

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna:

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España, Plaza Cervantes.

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida:

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Santa Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Santa Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 10905, CESFAM Los Quillayes.

La Granja:

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de La Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y El Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de La Estrella.

La Pintana:

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serena esquina General Arriagada.

San Bernardo:

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina pasaje Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Santa Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel:

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón: