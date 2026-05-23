El angustioso relato tras ataque de tres perros rottweiler a una mujer en La Serena

Una mujer sufrió graves heridas en ambas piernas y en su brazo derecho tras ser atacada por tres perros rottweiler en el sector de Quebrada La Cachina, en la comuna de La Serena.

Según relató Rocío Oyanedel, hermana de la víctima, a Diario El Día, la mujer se dirigía en automóvil a la parcela de su madre. Sin embargo, al descender del vehículo, tres perros rottweiler salieron desde una parcela vecina, cuyo portón se encontraba abierto, y la atacaron.

“Entró en shock porque veía que un perro la tenía tomada del brazo y no la soltaba, mientras otro le mordía el pie y las piernas. Los tres la estaban mordiendo“, relató.

Oyanedel añadió que su hermana se sostuvo de una reja “porque decía que, si se caía, le podían morder la cara y matarla”

Tras varios minutos, los gritos de auxilio alertaron a un trabajador que se encontraba en la parcela de la madre de la víctima, quien golpeó a los perros y logró ahuyentarlos.

“Los animales se alejaron, pero intentaban también atacarlo a él. Empezó a tirarles piedras. Dice que, si él no llega, se la comen”, señala la hermana de la mujer.

Además, denunció que los trabajadores de la parcela desde donde salieron los perros no auxiliaron a la víctima y reaccionaron de forma agresiva contra la persona que acudió en su ayuda.

Actualmente, la víctima sigue en recuperación y sometiéndose a tratamientos debido a la gravedad de las heridas.