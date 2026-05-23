Bono Invierno 2026: Cómo consultar con RUT si recibes el pago de $81.257

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Bono Invierno 2026 vuelve a ser uno de los beneficios más consultados por las personas mayores en Chile.

El aporte, entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS), asciende este año a $81.257 y se paga junto con la pensión de mayo.

El beneficio no requiere postulación, ya que se entrega de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cómo consultar con RUT si recibes el Bono Invierno?

Las personas pueden revisar si les corresponde el pago del Bono Invierno ingresando su RUT en la plataforma de consulta habilitada por el Estado.

También pueden consultar directamente a través de los canales de ChileAtiende o con la entidad pagadora de su pensión.

¿Quiénes reciben el Bono Invierno 2026?

Para acceder al beneficio, el requisito principal es tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Además, la persona debe recibir una pensión igual o inferior a $231.440 y pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades.

Pensionados de AFP o compañías de seguros con pensiones mínimas o aportes solidarios.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal

Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

¿Se puede apelar si no recibí el pago?

Si una persona considera que cumple los requisitos, pero no recibió el Bono Invierno, puede consultar primero con la entidad pagadora de su pensión para revisar el caso.

Otra alternativa es ingresar una consulta o reclamo ante el IPS, solicitar videoatención en ChileAtiende o acudir presencialmente a una sucursal con la cédula de identidad.

En caso de existir un error, la situación deberá ser revisada por la institución correspondiente para determinar si procede la regularización del pago.