Espinoza anuncia querella por injurias y calumnias contra Manouchehri tras acusación de corrupción en sesión por AC contra Ulloa

Un fuerte enfrentamiento entre dos parlamentarios del Partido Socialista (PS) marcó este lunes la sesión del Senado durante la tramitación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

El conflicto se desató cuando el diputado Daniel Manouchehri, uno de los impulsores de la acusación constitucional contra Ulloa —por notable abandono de deberes, conflictos de interés y entrega de información reservada al abogado Luis Hermosilla—, mencionó a varios senadores que habrían sostenido conversaciones con el magistrado. Entre esos nombres, aludió a Fidel Espinoza, quien reaccionó visiblemente molesto.

Según el registro de la sesión, el senador se acercó al diputado para exigir explicaciones, momento en que Manouchehri lo habría tratado de “corrupto”, generando un caos en la sala que obligó a suspender temporalmente la sesión.

Horas más tarde, al retomarse el debate, Espinoza tomó la palabra y anunció públicamente la presentación de una querella por injurias y calumnias contra su compañero de partido

“He sido objeto de una imputación grave que excede toda protección constitucional. Me imputa actos de corrupción que tendrá que demostrar ante los tribunales de justicia”, señaló el parlamentario.

El senador aseguró que su trayectoria “desmiente esas acusaciones” y calificó el comportamiento de Manouchehri como una conducta reiterada.

“Lo que ha hecho él hoy día es una afectación a mi honor que no dejaré pasar, porque es reiterativa su manera de denostar a sus adversarios”, afirmó.

Espinoza confirmó además que su representación legal estará a cargo del abogado Enrique Aldunate.

“Anuncio públicamente y ante el país que me querellaré por injurias y calumnias contra este personaje”, agregó.