Tensión en el Senado durante AC contra Antonio Ulloa: Daniel Manouchehri llamó “corrupto” a Fidel Espinoza

Por CNN Chile

10.11.2025 / 14:57

Los pares de partido se enfrascaron en una discusión luego de que el diputado Manouchehri llamara "corrupto" a Espinoza.

Tensión ocurrió en el Senado durante la evaluación de la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Y es que en medio de la tramitación, el diputado Daniel Manouchehri (PS) -quien presentó la acusación- dijo nombres de algunos senadores que mantuvieron conversaciones con el magistrado.

Fidel Espinoza encara a Daniel Manouchehri cuál el diputado lo trata de corrupto durante la acusación constitucional contra del juez Ulloa por contra por notable abandono de deberes, conflictos de interés y entregar información de causas reservadas a Luis Hermosilla/Agencia Uno

La situación provocó caos en la sala, generando que la sesión se suspendiera por algunos minutos.

Sin embargo, Fidel Espinoza (PS) se acercó a Manouchehri para encararlo. Como respuesta, el diputado lo llamó: “Corrupto”.

