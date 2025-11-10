Tensión en el Senado durante AC contra Antonio Ulloa: Daniel Manouchehri llamó “corrupto” a Fidel Espinoza

Los pares de partido se enfrascaron en una discusión luego de que el diputado Manouchehri llamara "corrupto" a Espinoza.

Tensión ocurrió en el Senado durante la evaluación de la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Y es que en medio de la tramitación, el diputado Daniel Manouchehri (PS) -quien presentó la acusación- dijo nombres de algunos senadores que mantuvieron conversaciones con el magistrado.

La situación provocó caos en la sala, generando que la sesión se suspendiera por algunos minutos.

Sin embargo, Fidel Espinoza (PS) se acercó a Manouchehri para encararlo. Como respuesta, el diputado lo llamó: “Corrupto”.