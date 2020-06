VIDEO RELACIONADO – Realizan protestas durante visita de Paris a Hospital San José ( 19:26)

En una carta publicada este martes en El Mercurio, figuras del oficialismo entregan su respaldo al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien renunció en medio de los cuestionamientos por su manejo de la pandemia del coronavirus.

“Quien mejor ha encarnado la imagen de un buen servidor público ha sido Jaime Mañalich. Entregó con generosidad todo su profesionalismo, talento y energía al servicio del país”, redactaron varios ex secretarios de Estado, tales como la coordinadora de la misiva, Loreto Silva, Andrés Chadwick, Felipe Larraín, Marcela Cubillos, Laurence Golborne, Fernando Echeverría, Magdalena Matte, Gabriel Ruiz-Tagle, entre otros.

A la misiva titulada “La otra pandemia” se suman las firmas de los senadores Felipe Kast y Ena Von Baer, además del diputado Luciano Cruz-Coke y los subsecretarios Rodrigo Ubilla, Julio Dittborn, Luz Granier, entre otros.

A través del escrito, las figuras políticas expresan que la salida de Mañalich del gabinete de Piñera se produjo debido a una “pandemia social”. En otras palabras, a la “descalificación permanente sin lógica ni medida que se ha instalado (…), causando tanto o más daño que el virus”.

“Abundan los depredadores de servidores públicos, expertos en la funa y practicadores de un bullying despiadado que no cesa hasta destruir a sus víctimas”, agregan en la misiva, cuestionando a quienes con “furia incontenible” buscan “destruir a sus adversarios políticos”.

Las reacciones del sector no tardaron en llegar y a pesar de no haber firmado, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, asegura que se adhiere completamente a la carta, sin embargo, sentencia que espera acciones más concretas.

Consultado por La Segunda, el ex diputado señala que “el problema de fondo no es la izquierda y su apetito incontenible por destruir a sus adversarios políticos (…) Es hora de usar su influencia y opinión para convencer al presidente del camino errado que tomó el 15 de noviembre y que sigue tomando ahora, al dejarse presionar indebidamente por la izquierda y las redes sociales, sacrificando a un ministro”.

Lejos de las declaraciones del ex parlamentario, Silva aclara que la carta no esconde una crítica al gobierno, sino que el objetivo es demostrar el apoyo hacia el ex titular de Salud.

Otra de las figuras que mostraron su respaldo a la misiva fue la ex ministra de la Mujer, Isabel Plá, quien a través de su cuenta de Twitter asegura que adhiere “íntegramente” a lo que se plantea e incluso le habría gustado firmarla.

En la otra vereda, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, enfatizó en la misma red social que Mañalich “no se fue por bullying, se fue porque lo hizo mal y punto. Tanto en la forma, como en el fondo. Basta”.