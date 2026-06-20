Despiden a 66 funcionarios del Injuv a nivel nacional tras recorte presupuestario instruido por Hacienda

Un total de 66 funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) fueron despedidos a nivel nacional, en el marco del recorte presupuestario del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda.

La medida se produce tras el ajuste definido por el ministro de Hacienda al inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Según informó Radio Bío Bío, las desvinculaciones afectaron a trabajadores en distintas regiones del país y generaron preocupación por la continuidad de programas dirigidos a jóvenes.

Seis despidos en La Araucanía

En la región de La Araucanía, fueron despedidos seis funcionarios del Injuv.

El dirigente David Muñoz advirtió que la medida deja reducidos los equipos regionales y afecta la oferta de programas destinados a la juventud.

“Desvinculación masiva de funcionarios en todas las regiones del país, y aquí en la región se desvincularon a seis de los funcionarios de los nueve que éramos. Solamente quedan tres”, sostuvo.

Muñoz agregó que los funcionarios que continúan trabajando deberán mantener procesos administrativos y programas que aún cuentan con presupuesto aprobado.

“No tenemos claro si es que el servicio sigue o no; lo que sí tenemos claro es que las oficinas donde está hoy Injuv tienen que ser entregadas”, afirmó.

La presidenta de la Anef Araucanía, Sandra Marín, expresó preocupación por el impacto de la medida en el empleo público y en las políticas orientadas a jóvenes.

“Aquí hay una precariedad al empleo público y, por otra parte, una política pública que iba dirigida o que estaba dirigida a la juventud en el país, hoy se está eliminando”, señaló.

Marín afirmó que la organización mantendrá acciones sindicales para evitar el cierre del servicio y solicitar reconsideraciones respecto de las decisiones adoptadas

En La Araucanía, el Ministerio de Desarrollo Social deberá habilitar un espacio físico para los tres funcionarios del Injuv que seguirán trabajando.

Estos equipos continuarán con los programas que no fueron cerrados y que benefician a usuarios de las provincias de Malleco y Cautín.

Hasta ahora, dirigentes han advertido incertidumbre respecto de la continuidad del servicio y de la oferta programática del Injuv en regiones.