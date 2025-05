“Podían ser usadas en mi contra o del gobierno”: La versión de Manuel Monsalve sobre por qué pidió las cámaras del Ají Seco y de su hotel

El exsubsecretario detalló por qué solicitó las cámaras de la junta en el Ají Seco Místico y las de su hotel. Y reveló que él tuvo acceso a registros distintos a los que manejaba la Fiscalía.

Entre el 7 y el 13 de enero, Manuel Monsalve -acusado de violación y abuso sexual- entregó su versión sobre los hechos que lo mantuvieron 6 meses en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

En esas cinco jornadas, el exsubsecretario del Interior fue interrogado por fiscales sobre diversos hechos que su subalterna denunció en su contra, delitos por los cuales está como imputado y por los que arriesga 15 años de cárcel.

Un testimonio que, de acuerdo a La Tercera, quedó plasmado en un informe de 63 páginas, con 307 preguntas, en donde Monsalve abordó diversos aspectos de la denuncia de la mujer en su contra.

Uno de ellos fue la comida en el restaurante Ají Secó Místico, que terminó por detonar el caso. Pero también, el exdiputado reveló cómo fue que conoció a la denunciante y entregó su versión sobre los hechos que habrían terminado en una suerte de relación entre ellos.

Así mismo, Monsalve abordó cómo fueron las reuniones que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, lo que el Mandatario le consultó de la denuncia y cómo se concretó su salida del gobierno.

Pero también detalló por qué solicitó las cámaras de la junta en el Ají Seco Místico y las de su hotel. Y reveló que él tuvo acceso a registros distintos a los que manejaba la Fiscalía.

¿Por qué pidió las cámaras?

Monsalve contó a los persecutores que lo primero que hizo fue definir qué policía realizaría la indagación de lo que le había pasado esa tarde en el Ají Seco con la denunciante.

Fue así como se determinó que sería la PDI y se llamó a la entonces jefa de inteligencia Cristina Vilches, quien a raíz del caso debió renunciar a la institución y a una prominente carrera.

“Le manifesté que al comienzo pensé que era una situación de consumo de alcohol, pero como no era capaz de recobrar la memoria pensé que habría imágenes de mi en ese estado y que con estas se podría ejercer alguna presión sobre mí persona. Le pregunté cuál era su impresión, ella me responde algo que recuerdo exactamente, ella me dice, “yo creo que le hicieron algo”. Esto a partir de los hechos que yo le había relatado”, afirmó a los investigadores el exsubsecretario.

“Lo segundo que hago es preguntarle qué sugería hacer, y ella me dice “sugiero levantar imágenes de las cámaras”. Le pregunté si lo podía hacer y me dijo que sí, que tenía un equipo de confianza para eso. Luego de esto le informé que (nombre de la denunciante) estaba con licencia médica y que no tenemos ninguna clase de contacto con ella desde el viernes, a lo que me pidió entregarle su número de teléfono. Se lo envié por WhatsApp mientras conversábamos y después de un rato, algo hace. Mientras estábamos en la reunión me informa que (nombre de la denunciante) se encontraba en Santiago, habló de un área, creo que la vinculó a un parque, se refería Santiago comuna, no a la región. Mencionó algo cercano a un parque o un palacio, dio un punto de referencia que yo no recuerdo, dijo está en esta área de Santiago”.

Monsalve continuó: “Cristina vuelve el viernes a medio día aproximadamente, pidió hablar conmigo, la hicieron pasar, y llamé a Gabriel para que estuviera presente. Cristina me empieza a informar de las diligencias que habían hecho. Lo primero que me informa es que había logrado levantar imágenes de las cámaras del hotel y de los alrededores del hotel. En definitiva, me dice que levantaron cámaras del hotel y alrededores, me dice que respecto del Ají Seco, no se pudieron levantar imágenes porque estas se eliminaban automáticamente en un periodo más breve de tiempo”.

“Cristina Vilches trae una tablet en la que nos muestra unas imágenes, se acerca a mi izquierda y Gabriel por mi derecha. Estas imágenes muestran nuestro ingreso al hall del hotel, eran imágenes donde yo iba caminando al parecer de la mano, ella iba a mi derecha, no recordaba estas imágenes y se me genera la idea que la pérdida de memoria asociado a un estado de embriaguez, no se condecían con las imágenes, porque aparecemos caminando y no nos vemos con una pérdida de equilibrio severa”.

Y siguió: “No. Las imágenes no me permiten recordar nada. Lo que digo es que me impresiono al ver las imágenes, que si hubiese sido pérdida de conocimiento por exceso de alcohol no hubiese podido caminar, observamos cómo caminamos, ingresamos al hotel, en el video veo como ingreso muy pegado al borde y no le doy espacio a ella para caminar, por eso al pasar la recepción paso por el borde y no le doy espacio a ella para pasar por lo que se queda atrás mío. Luego me muestra las imágenes mías volviendo donde los recepcionistas y esta imagen produce una sorpresa mayor en mí porque me veo interactuar con los recepcionistas”.

A juicio del exsubsecretario “temí que hubiese participación de terceras personas”. Consultado sobre qué tipo de participación, contestó: “En la captura de imágenes. Que se generara que la situación de mi estado y la captura de esas imágenes podían ser usadas en mi contra o del gobierno”.