“Me preguntó si teníamos una relación previa”: Revelan la conversación de Manuel Monsalve con Gabriel Boric tras denuncia de violación

Entre el 7 y el 13 de enero, Manuel Monsalve -acusado de violación y abuso sexual- entregó su versión sobre los hechos que lo mantuvieron 6 meses en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

En esas cinco jornadas, el exsubsecretario del Interior fue interrogado por fiscales sobre diversos hechos que su subalterna denunció en su contra, delitos por los cuales está como imputado y por los que arriesga 15 años de cárcel.

Un testimonio que, de acuerdo a La Tercera, quedó plasmado en un informe de 63 páginas, con 307 preguntas, en donde Monsalve abordó diversos aspectos de la denuncia de la mujer en su contra.

Uno de ellos fue la comida en el restaurante Ají Secó Místico, que terminó por detonar el caso. Pero también, el exdiputado reveló cómo fue que conoció a la denunciante y entregó su versión sobre los hechos que habrían terminado en una suerte de relación entre ellos.

Así mismo, Monsalve abordó cómo fueron las reuniones que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, lo que el Mandatario le consultó de la denuncia y cómo se concretó su salida del gobierno.

La reacción de Gabriel Boric

“El lunes 14 (de octubre) desarrollé mis actividades laborales de manera normal, no recuerdo cuáles, pero debo haber tenido reuniones en La Moneda y en la tarde debo haber tenido actividades en el Congreso en alguna comisión. El martes 15 durante la mañana estoy en La Moneda y se me informa que la ministra (Carolina Tohá) me solicita ir a la comisión de gobierno interior en Valparaíso por el proyecto de migraciones y luego debía ir a la Comisión de Defensa, mi presencia ahí se suspende por lo que termino antes la jornada en Valparaíso. Llamé a Gabriel de la Fuente y le solicité que citara a (la abogada) Luppy Aguirre a las 18.30 horas para informarle de lo que estaba ocurriendo sobre estos hechos y la conversación e información que me había entregado la jefa de inteligencia de la PDI”.

Así explicó Monsalve lo que fue esa jornada cuando la subalterna denunció la presunta violación y abuso sexual en su contra a las autoridades.

El exsubsercetario agregó que “en el trayecto de vuelta a Santiago me percaté que el Presidente me había enviado mensajes vía Signal pidiendo que me comunicara con él, en un momento me entró una llamada de él y le digo que estaba en Valparaíso, pero que estaba regresando a Santiago. Me dijo que debía reunirme con él y fijamos una reunión pasadas las 19.00 horas, no me dijo para qué”.

“Una vez de vuelta en Santiago, ingresé a mi oficina, esperé a Luppy Aguirre quien llegó con Gabriel de la Fuente, tenemos la reunión los tres, le digo que le voy a informar algo grave o delicado y le conté lo ocurrido el 22 de septiembre, le conté de las reuniones que sostuve con la jefa de inteligencia de la PDI y después (Aguirre) me dice, ‘mira, además de decisiones como jefa jurídica del Ministerio del Interior además debes tener un abogado privado’. Le dije que bueno y coordino con Lino Dissi, Luppy es quien me da el nombre de Dino”, complementó.

“Posterior a esto tenía pendiente concurrir a la reunión con el Presidente, llamé a Carlos Durán el jefe de gabinete, le pregunté si podía cruzar a su oficina, ingresé a su despacho, no recuerdo bien la hora en que esto ocurrió, quizás las 20 o 20.30 horas, pensé que el Presidente me había citado por otro motivo, porque había mucha preocupación por los movimientos que se podían dar en La Moneda y si yo continuaba o no en el cargo. Al entrar le dije “Presidente antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado”, él me dice “la denuncia” le dije que no tenía noticia de eso. Ahí me dice es una denuncia por algo sexual y me pide que le cuente lo que ocurrió”, aseguró.

“Le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria…”, añadió.

Según el relato de Monsalve a los persecutores que “el Presidente me dio un par de datos, él me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual, creo que esas eran sus palabras, que había sido informado de una denuncia por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto, él me insistió en que era una denuncia por abuso sexual de una funcionaria”.

“Él me dijo: “No tengo por qué dudar de lo que me dices”, hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando. Luego me preguntó si había informado a mi familia; le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: “Tienes que ir a ver a tu familia”.

“Él -continuó Monsalve- me preguntó si teníamos una relación previa, le respondí: “Presidente, salí dos veces con ella a comer, el 1 de septiembre y el 22 de septiembre”. No le contesté ni sí, ni no, frente a la pregunta de relación”.

“En este momento me ingresa una llamada vía WhatsApp de la ministra del Interior, quien me dice: “Manuel la Policía de Investigaciones se dirige a tu hotel, llegarán en 15 minutos”. Me habré quedado callado un par de segundos y le dije “Ok, ministra, gracias” y le corté. Inmediatamente decidí ir al hotel”.

Finalmente, Monsalve reveló cómo fue la conversación con el Presidente Boric que desembocó en su salida definitiva del gobierno.

“El Presidente habla, me dice que la situación no permite que me mantenga en el cargo, en ese momento le dije que yo había hablado con Lino Disi y que me había transmitido la importancia de la presunción de inocencia, él me reitera que la situación hace insostenible mi permanencia en el cargo, por lo que le digo, muy bien Presidente, bajo a mi oficina, redacto mi renuncia y se la hago llegar”, concluyó.