“Parece que la cagamos”: Revelan declaración de Monsalve sobre encuentro con denunciante en Ají Seco

Fueron cinco jornadas, entre el 7 y el 13 de enero, en que Monsalve fue interrogado por fiscales a raíz de la denuncia por violación y abuso sexual -delitos por los cuales está como imputado y por los que arriesga 15 años de cárcel- en contra de una subalterna.

A sólo días de que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve dejará el anexo Capitán Yáber para pasar a un arresto domiciliario total, se reveló que fue su declaración ante fiscalía por el caso que lo mantuvo 6 meses en prisión preventiva.

Es así como La Tercera reveló el contenido de las 63 páginas -con 307 preguntas- que los investigadores le hicieron a la exautoridad.

En dicho informe, Monsalve abordó diversos aspectos de su vida política, sobre cómo conoció a la denunciante, sus encuentros previos y también entregó su versión sobre los hechos ocurridos en el restaurante Ají Seco Místico, que fueron claves para su detención y posterior formalización.

El encuentro en Ají Seco Místico

Según la versión de Monsalve, la denunciante le dice que está en Curanilahue pasando las Fiestas Patrias, pero acuerdan juntarse el domingo a comer.

“Ella me contó que estaba en Curanilahue, me comentó que volvía el viernes 20 y dijo ‘espero que el vodka me esté esperando a mi regreso’. Le propuse entonces que nos encontráramos el fin de semana a almorzar y se genera el compromiso de encontrarnos a almorzar el domingo (…). La escolta me pasó a dejar al hotel, me preguntó a qué hora me pasarían a buscar el lunes en la mañana y acordamos a las 7 am. Cuando desperté tipo 12 horas, creo que pude haber llamado por WhatsApp o si le escribí no sé si lo hice por WhatsApp o por Signal, ella me dice que no puede en el horario de almuerzo, pero que sí a las 18 horas. Le dije que ok y me pide que busque un lugar más cercano que el Costanera Center. No salí a almorzar, por lo que pedí un sándwich a través de Uber Eats y empecé a buscar restaurantes en el centro de Santiago, lo que hice a través de Google; la mayoría estaba cerrado por ser domingo y encontré el Ají seco Místico, que está en Mac-Iver, y me comuniqué con ella antes de las 18 horas”, sostuvo Monsalve.

El exsubsecretario del interior continuó su relato: “Le ofrecí entonces de nuevo el Costanera o el Ají Seco y ella decidió por el Ají Seco, posterior a esta conversación le ofrecí pasarla a buscar, pedí a través de la aplicación Uber un taxi, salí con ropa habitual, una chaqueta tipo impermeable, porque caía algo de agua, jockey, lentes, le pedí al taxista cambiar la ruta para ir a buscarla a su edificio (…)”.

“Ingresamos al local, subimos unas escaleras, dimos una vuelta por un lugar que parece la caja, vimos un salón grande y nos instalamos en una mesa frente al ingreso, al lado de una ventana. Era una mesa redonda, vino un garzón nos preguntó qué queríamos, revisamos el menú QR, yo pedí un arroz con mariscos, unas machas a la parmesana, ella creo que pidió salmón. El garzón nos preguntó qué íbamos a tomar, y ella dijo pisco sour, y preguntó después si normal o catedral, y ella respondió que catedral”, agregó.

Monsalve relató ante los investigadores que comenzó a hablar de temas personales con la denunciante, quien le contó aspectos de su vida en Curanilahue. “En ese contexto ella me plantea que “nos están observando mucho de enfrente”, ella miraba hacia atrás mío, yo asumí que era otra mesa y que era probable que me hubiesen reconocido, pero no di el espacio a mirar para atrás para que afirmaran que era yo. Sigue la conversación y le conté que tenía un viaje planificado a Estados Unidos con la embajada, el FBI y un conjunto de otras autoridades y que estaba en un esfuerzo por aprender inglés, y ella me dice que ella habla inglés (…). Le cuento que también tengo como práctica salir a caminar o trotar, y ella me contó que iba a un gimnasio que está a unas cuadras de La Moneda, entretanto llegaron los platos y empezamos a comer y pedimos un segundo pisco sour”.

Sobre los primeros pisco sour, Monsalve aseguró que “nos los tomamos junto a la comida. De ahí en adelante recuerdo haber ingerido el segundo pisco sour, no recuerdo si completo, perdí la noción con el segundo pisco sour hasta que despierto al día siguiente en el hotel. Desde ese momento hasta el otro día en la mañana, el único recuerdo era haber estado ingiriendo un segundo pisco sour, pero no estoy seguro si lo terminé. Tengo como recuerdo un flashback. Lo único que recuerdo desde que ingerí el segundo pisco sour hasta el otro día es un periodo muy breve, que es a lo que llamo como flashback. Estas imágenes se las relato a ella en la habitación del hotel”.

“Desperté el día lunes, porque tenía la alarma a las 6.30, tenía dolor de cabeza, me dolía el cuerpo, no me sentía bien, recuerdo que tenía actividades importantes, el comité de inteligencia, un punto de prensa, asumo que había ingerido alcohol y decido informarle a mi escolta que no iba a salir y le envío un mensaje diciendo que no iba a salir porque estaba con jaqueca y que les avisaría durante la mañana cuándo saldría y paralelamente le envío un WhatsApp a mi jefa de prensa que estaba con jaqueca y que solicitaba que suspendiera mi presencia en las actividades”, añadió.

La versión de Monsalve sobre lo que ocurrió en el hotel

Sobre lo que ocurrió en el hotel donde reside Monsalve en Santiago, el médico afirmó que recordaba “haberme despertado, estaba oscuro, las habitaciones están oscuras normalmente a esa hora, mandé los WhatsApp 10 para las 7 am, inmediatamente enviados los WhatsApp miro para la cama (la denunciante) estaba acostada en la cama, en el lado que da hacia la ventana de la habitación, ella estaba despierta, creo que la primera frase que le menciono es ‘parece que se nos pasó la mano’”.

“Cuando me desperté no, pero cuando mandé los WhatsApp ella ya estaba despierta. Ella me dice que tiene que levantarse porque tiene una reunión, y le pregunté ¿qué reunión?, si era conmigo esa reunión no se iba a realizar, ella me contesta ok. Inmediatamente, le digo creo que se nos pasó la mano, y ella me contesta, muy normal, ‘la próxima vez no pueden ser más de dos piscos sour’. Le digo ‘parece que la cagamos’. Ella me dice ‘¿o sea eso es esto para ti?’, le dije que no, que me refería a tener que haber suspendido las actividades importantes a las que tenía que ir”.

“Me levanté, busqué mi mochila para sacar un paracetamol de un gramo, esto no es raro, porque sufro de jaquecas; saqué el paracetamol y ella me pregunta qué iba a tomar, le dije que paracetamol, y me dice que le dé uno, ella se sienta y se toma el comprimido con una botella de agua mineral que estaba en el velador, yo abrí el frigobar y saqué una botella y me la tomé. Me parece relevante señalar que ella toma en una botella distinta, que estaba en el velador, lo que significa que eso lo sacó alguien del frigobar antes, y yo no me acuerdo de haberla sacado. Me llama mucho la atención esto de la botella y también que había olor a tabaco, siendo que yo nunca fumo en la habitación y yo no porto cigarrillos, y si bien fumaba tabaco me tenían que armar los cigarros. Si alguien fumó ahí, no fui yo. Después del paracetamol me volví a la cama y me acosté y empecé a tomar conciencia de que no me acordaba, le comenté que no me acordaba de anoche, empecé de manera estructurada a decirle no me acuerdo cuando salí del restaurante, no sé cómo nos trasladamos al hotel, cómo ingresé al hotel y qué pasó anoche. Le pregunté si ella se acordaba y ella me responde lo mismo, no se acordaba cómo habíamos salido del restaurante, cómo habíamos llegado al hotel. Le pregunté cómo habíamos bajado la escalera del restaurante, porque había una escalera, ella me dijo caminando, no sé si me lo respondió como ironía o lo recordaba realmente”, agregó.

Ante la consulta de los persecutores si no le pareció raro pasearse desnudo frente a la denunciante, Monsalve contestó que “no, dada las circunstancias y la conversación que habíamos tenido previamente. Ninguno despertó schockeado. Los primeros minutos de conversación daban cuenta de una situación inesperada para ambos, pero ninguno shockeado, la frase fue ‘se nos pasó la mano’. Le pregunté si se acordaba qué había pasado la noche anterior, ella me dijo que no recordaba. Ahí le conté del flashback, lo único que recuerdo, le dije, es que iba sentado en el asiento trasero de un vehículo, que ella iba arrodillada en el asiento del copiloto tocando al conductor con ambas manos, y tengo la impresión que el auto se detiene y tú abres la puerta del copiloto para bajar y que tengo la impresión que bajé a buscarte, porque no tengo imágenes de haber bajado, solo recordaba lo que le dije”.

“Desde que nos despertamos ninguno volvió a dormir. Ella no fue al baño en ningún momento, yo ingresé solo al baño, estuve unos 15 o 20 minutos. Cuando salí del baño ella me preguntó si me sentía mejor. Ella se para, se sienta en el borde de la cama y se comienza a vestir, yo me paré y me puse una polera con la intención de irla a dejar abajo (…). Ella me dice que no es necesario que la vaya a dejar, la orienté respecto de los ascensores, le dije que saliera y tomara a mano izquierda y se subiera a los ascensores. Lo último que le dije es ‘no pierdas contacto, escríbeme, mándame un mensaje’. Nos despedimos de un beso en la mejilla”, concluyó.