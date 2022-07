El reconocido actor Pedro Pascal reveló que está a favor del Apruebo en el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida obligatorio, instancia donde las y los ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de famosas series internacionales como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y próximamente The Last of Us, compartió una foto editada en donde sale mordiendo la propuesta constituyente.

“#Apruebo, #AprueboFeliz, #Chile”, escribió Pascal al compartir la imagen.

La foto editada está basada en una publicación que realizó pascal con el libro The Story de Aziah King.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Anteriormente, el mismo actor había compartido un link para conocer más sobre la propuesta de Constitución elaborada por la Convención.

La Constitución es Nuestra – Conoce la nueva Constitución https://t.co/gLqIWYVLhe — Pedro Pascal he/him (@PedroPascal1) July 6, 2022

Esta no es la primera vez que el actor comparte una fotografía editada de sí mismo. En 2021 reposteó una imagen de él con una polera que decía “Boric presidente”.