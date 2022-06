Luego de mucha espera, HBO Max finalmente liberó este jueves las primeras imágenes de la adaptación para televisión de The Last of Us.

En las fotografías se puede apreciar a Bella Ramsey y al chileno Pedro Pascal, quienes interpretarán a Ellie y Joel, respectivamente.

Esta adaptación de The Last of Us se centrará en la historia conocida en el primer juego, donde Joel, un contrabandista, cuida a una pequeña Ellie tras el Apocalipsis.

HBO Max anunció que Ashley Johnson y Troy Baker, las voces de Joel y Ellie en los juegos, se incorporaron al reparto, aunque todavía no se ha revelado qué papel tendrán.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento de esta entrega, aunque HBO Max anunció en sus redes sociales que “The Last Of Us llegará pronto”.