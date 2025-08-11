#LODIJERONENCNN hoy es noticia

“Las emociones muchas veces están por sobre el contenido”: El análisis del cuarto informe CEP de las elecciones presidenciales

Por CNN Chile

11.08.2025 / 19:50

Según explicó el investigador Aldo Mascareño, el fenómeno, impulsado por las redes sociales, ha redefinido la forma en que los votantes procesan la información y cómo se diseñan las campañas.

El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Aldo Mascareño, entregó una mirada crítica sobre el escenario electoral de cara a las presidenciales de 2025, en el marco del cuarto informe del proyecto “Elecciones 2025”.

En conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Mascareño enfatizó el rol central que han tomado las emociones en el actual escenario.

“Desde que existen las redes sociales, las emociones y los sentimientos pasaron a ser un factor muy relevante en la comunicación política“, señaló.

A juicio del experto, este cambio no solo ha transformado el modo en que los candidatos se comunican, sino también la forma en que los votantes procesan la información.

“Las emociones muchas veces están por sobre el contenido, porque la emoción misma es el contenido“, agregó el académico, subrayando que este fenómeno tiene implicancias directas en el diseño de campañas, la retórica política y el comportamiento del electorado.

Respecto al escenario electoral, Mascareño fue enfático en señalar que aún nada está definido: “Los escenarios se van jugando día a día y se definen solo en los últimos metros de la carrera. Es una carrera abierta”.

Con esto, el investigador puso énfasis en la volatilidad del contexto político actual, donde la incertidumbre y los cambios de opinión son constantes.

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

Deportes Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Team Chile amplía su medallero de 10 a 16 preseas
"Las emociones muchas veces están por sobre el contenido": El análisis del cuarto informe CEP de las elecciones presidenciales
Madonna pide ayuda para salvar a "los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza"
Virus respiratorios en niños aumentan y podrían extenderse hasta septiembre, según experta
Activan alerta en Argentina por posible presencia de sicario liberado: Gobierno dice que es "una muestra de colaboración general"
Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa por cobro de externalidades en eventos masivos en el Estadio Nacional