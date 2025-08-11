“Las emociones muchas veces están por sobre el contenido”: El análisis del cuarto informe CEP de las elecciones presidenciales

Según explicó el investigador Aldo Mascareño, el fenómeno, impulsado por las redes sociales, ha redefinido la forma en que los votantes procesan la información y cómo se diseñan las campañas.

El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Aldo Mascareño, entregó una mirada crítica sobre el escenario electoral de cara a las presidenciales de 2025, en el marco del cuarto informe del proyecto “Elecciones 2025”.

En conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Mascareño enfatizó el rol central que han tomado las emociones en el actual escenario.

“Desde que existen las redes sociales, las emociones y los sentimientos pasaron a ser un factor muy relevante en la comunicación política“, señaló.

A juicio del experto, este cambio no solo ha transformado el modo en que los candidatos se comunican, sino también la forma en que los votantes procesan la información.

“Las emociones muchas veces están por sobre el contenido, porque la emoción misma es el contenido“, agregó el académico, subrayando que este fenómeno tiene implicancias directas en el diseño de campañas, la retórica política y el comportamiento del electorado.

Respecto al escenario electoral, Mascareño fue enfático en señalar que aún nada está definido: “Los escenarios se van jugando día a día y se definen solo en los últimos metros de la carrera. Es una carrera abierta”.

Con esto, el investigador puso énfasis en la volatilidad del contexto político actual, donde la incertidumbre y los cambios de opinión son constantes.