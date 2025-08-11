País Elecciones 2025

Matthei dice que “el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal”

Por CNN Chile

11.08.2025 / 17:30

La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.

Evelyn Matthei abordó los lineamientos económicos de su campaña presidencial, específicamente sobre el plan para disminuir los impuestos. 

“Cuando nos comparamos con los países de la OCDE, ellos tienen en promedio 23% y nosotros tenemos 27%”, dijo en Agenda Económica, por lo que la primera medida que tomaría en un eventual Gobierno es “bajarlo al promedio de la OCDE, altiro, del 27% al 23%”.

Consultada sobre si esta modificación la haría en forma gradual, respondió: “No, altiro”, y que “eso significa naturalmente menor recaudación”.

Ejemplificó, además, con Irlanda, un país que “tenía el doble de PIB que nosotros y ellos tienen tasa de impuesto de 12,5% y en Irlanda todo el mundo tiene una calidad de vida increíble, hay trabajo para el que quiera”.

“Pero eso ellos no lo ven, el Partido Comunista no puede lograr ver que bajar los impuestos, generalmente, te produce mayor recaudación fiscal”, afirmó la abanderada presidencial de Chile Vamos.

Cuando se le preguntó a qué cifra espera llegar, Matthei señaló que “al 18%, mientras más crezcamos, mientras más rápidamente crezcamos, más rápido podemos bajar la tasa de impuesto de 23 a 18, pero no lo veo muy factible en ese primer Gobierno”.

