Restricción vehicular: ¿Qué patentes no pueden circular por Santiago este martes 12 de agosto?

La medida incluye toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

La restricción vehicular es una medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objetivo es disminuir los niveles de contaminación ambiental en Santiago.

Rige desde mayo y termina el último día de agosto.

Martes 12 de agosto: Autos con restricción vehicular

Para este martes 12 de agosto la restricción rige de la siguiente manera:

No pueden circular los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, cuyas patenten terminen en los dígitos 8 y 9.

No pueden circular los autos particulares sin sello verde cuyo último dígito de la patente sea 6, 7, 8 y 9.

Incluye toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular este martes 12 de agosto?

El horario de lunes a viernes es a partir de las 7:30 y hasta las 21:00 horas.

Se excluyen los días festivos.

¿Cuáles son las multas por circular con restricción vehicular?

Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $68.647 a los $102.970.

¿Cuándo termina la restricción vehicular?

La restricción vehicular termina el domingo 31 de agosto.

De acuerdo al Gobierno, se elige dicha fecha, ya que a partir de septiembre comienzan a mejorar de manera paulatina las condiciones de ventilación de la Región Metropolitana.