Restricción vehicular: ¿Qué patentes no pueden circular por Santiago este martes 12 de agosto?

Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"
La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.
La medida incluye toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
La restricción vehicular es una medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo objetivo es disminuir los niveles de contaminación ambiental en Santiago.
Rige desde mayo y termina el último día de agosto.
Para este martes 12 de agosto la restricción rige de la siguiente manera:
Incluye toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
El horario de lunes a viernes es a partir de las 7:30 y hasta las 21:00 horas.
Se excluyen los días festivos.
Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $68.647 a los $102.970.
La restricción vehicular termina el domingo 31 de agosto.
De acuerdo al Gobierno, se elige dicha fecha, ya que a partir de septiembre comienzan a mejorar de manera paulatina las condiciones de ventilación de la Región Metropolitana.
