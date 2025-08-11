Deportes juegos panamericanos

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Team Chile amplía su medallero de 10 a 16 preseas

Por CNN Chile

11.08.2025 / 19:56

El Team Chile sigue destacando en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, sumando nuevas medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas deportivas, y ampliando su medallero de 10 a 16 preseas.

En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los deportistas del Team Chile aumentaron su medallero general de 10 a 16 preseas, destacando en diversas disciplinas deportivas.

En la categoría bote cuatro sin timonel, Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López brillaron al obtener la medalla de oro.

 

Y sobre ruedas, con tan solo 15 años, la rider Catalina Henríquez logró la medalla de bronce en BMX Freestyle en Asunción.

AMDEP9972. LUQUE (PARAGUAY), 11/08/2025.- La ciclista Catalina Henriquez de Chile, posa con la medalla de bronce en la premiación de la categoría BMX freestyle femenino durante los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este lunes, en Luque (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

También, el judoca Tomás Hernández, en la categoría -73 kg, se impuso frente al colombiano Keiner Sánchez en la definición por la medalla de bronce.

El nadador Eduardo Cisternas consiguió su segunda medalla en los Panamericanos de Asunción, esta vez en la categoría de 200 metros libres. Ayer también obtuvo una presea de plata en los 400 metros libres, logrando la mejor marca nacional con un tiempo de 3:49.40.

El nadador Edhy Vargas aportó la décimosexta medalla para el Team Chile al quedar en tercer lugar en los 200 metros espalda.

 

Oro para Chile en esgrima

El oro finalmente llegó de la mano de la esgrimista Rafaela Santibáñez, quien venció a la estadounidense Iris Yang por 15-10 toques en la final.

