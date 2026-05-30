Laos: Rescatan a 5 mineros de una cueva y continúa la búsqueda de otros 2 desaparecidos

(EFE)- Los cinco mineros localizados tras quedar atrapados en una mina de Laos han sido rescatados, informaron este sábado los miembros del operativo, que continúan con la búsqueda de otros dos desaparecidos.

“En total, las cinco personas que fueron encontradas han salido de la cueva sanas y salvas“, apuntó en un mensaje en Facebook el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong, sin ofrecer más detalles del operativo.

Los rescatados aparecen sonrientes, con el rostro manchado por el fango y cubiertos por mantas térmicas en el campamento provisional establecido a la salida de la cueva, como se puede ver en las imágenes publicadas por los rescatistas.

El 20 de mayo, un grupo de siete mineros, originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó por la fuerte lluvia y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

El miércoles, cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas todavía se desconoce.

Tras planificar y preparar el operativo de rescate de manera meticulosa, los equipos lograron anoche sacar del interior de la cueva al primero de los mineros, quien, según los rescatistas, se encuentra en buen estado de salud tras ser examinado por médicos.

Este sábado el operativo logró sacar en torno a las 15:10 hora local (6:10 GMT) a los cuatro restantes, algunos de los cuales pudieron salir de la cueva por su propio pie entre los vítores y abrazos de alegría entre los rescatistas.

“¡Los 5 mineros están a salvo y en buen estado!“, publica el buzo finlandés Mikko Paasi, que forma parte del operativo y quien desde dentro de la cueva instruyó a los mineros sobre cómo usar los equipos de buceo.

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El mayor reto de la misión de rescate se encontraba en un tramo de unos 30 metros de longitud debido al estrecho pasadizo inundado que los buzos atravesaban rectando.

A pesar de la felicidad del momento, los rescatistas señalan que aún hay dos personas que no han sido localizadas.

“Continúa la operación de búsqueda”, recordó Kengkard, que esta mañana exploró otro complejo minero cercano a la cueva por si hallaba alguna chimenea u otra forma de acceder a las zonas de la cavidad que aún quedan por explorar.

La misión de rescate en Laos recuerda a la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol “Jabalíes Salvajes” en la cueva tailandesa de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratada en películas, documentales y libros, y en la que participaron dos de los rescatistas que colaboran en la misión actual.