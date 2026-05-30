Presidente Kast condena “funa” a diputada Rodríguez en Universidad de Chile: “Las universidades no pueden ser un reducto de odio”

El presidente José Antonio Kast condenó a través de redes sociales los insultos y agresiones que denunció la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, durante su visita a la Universidad de Chile.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria denunció este viernes —mediante un registro audiovisual— haber sufrido “una funa (…) por un grupo extremista que cree que la violencia es una forma válida de hacer política”.

Rodríguez denunció haber recibido “escupos, gritos, chorros de agua, empujones y golpes” tras participar en un foro estudiantil en la Facultad de Derecho de la casa de estudios.

“No les tengo miedo. Iré a cada rincón a defender la libertad. Escupos, gritos, chorros de agua, empujones, golpes: usan la violencia como acción política. Yo creo en el diálogo, en el debate, y en que en democracia nadie tiene derecho a silenciar a otro por pensar distinto. Gracias por el apoyo”, compartió en la red social.

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El mandatario reaccionó horas más tarde ante el hecho y, por medio de su cuenta de X, condenó lo ocurrido y manifestó todo su apoyo a la diputada.

“La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia. Todo mi apoyo a la Diputada Javiera Rodríguez luego de este condenable hecho”, publicó.

La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia. Todo mi apoyo a la Diputada Javiera Rodriguez luego de este condenable hecho — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) May 30, 2026

Amenazas de muerte previas a la actividad

Antes de su llegada al establecimiento universitario, Rodríguez acudió a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar una serie de amenazas de muerte que recibió tras confirmar su participación en la instancia. Según detalló, los amedrentamientos hacían alusión al asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk.

“Este viernes daré una charla en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, sobre el liderazgo estudiantil universitario. Y entre todos los comentarios, recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk, quien fue un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad”, reveló la legisladora.

Pese a las amenazas, Rodríguez aseguró que participaría de igual forma en la actividad: “Todas estas cosas a mí no me dan miedo ni me amedrentan; al contrario, me hacen seguir luchando por las ideas en las que creo. Así que voy a seguir dando charlas, voy a asistir a esta actividad y a todas las que me inviten, porque creo que la defensa de la libertad no tiene descanso”.