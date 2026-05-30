Países Bajos autoriza dos conciertos de Kanye West pese a la ola de cancelaciones en Europa

Los Países Bajos confirmaron que dos conciertos de Kanye West, quien se hace llamar Ye, seguirán adelante la próxima semana en el recinto GelreDome de Arnhem, en medio de una gira europea marcada por cancelaciones y controversias. El viceprimer ministro Bart van den Brink explicó la decisión: “Se necesitan motivos sólidos para prohibir que alguien entre al país. No los hemos encontrado en los análisis realizados. Sus declaraciones pasadas no son, en este momento, una razón para negarle la entrada”.

La gira de Ye, lanzada en apoyo de su álbum ‘Bully’, enfrentó una reacción masiva tras su contratación para encabezar el festival Wireless en Londres.

Según reportó NME, el primer ministro Keir Starmer criticó la decisión, varios patrocinadores rompieron vínculos con el festival y el Ministerio del Interior del Reino Unido bloqueó su entrada al país. Wireless canceló su edición completa de 2026. Otros shows en Suiza, Polonia y Francia también cayeron.

🚨 KANYE WEST CLEARED TO PERFORM IN NETHERLANDS DESPITE EUROPEAN ENTRY PUSHBACK Dutch officials say there were no legal grounds to block the rapper’s entry, clearing the way for concerts next month in Arnhem. Lawmakers had urged a ban over his past remarks, including… pic.twitter.com/IOcSCTVqhS — NewsForce (@Newsforce) May 29, 2026

Una historia de declaraciones antisemitas

La controversia tiene raíces profundas. En 2022, West realizó una serie de comentarios antisemitas que provocaron la suspensión de sus cuentas en redes sociales y su desvinculación de marcas como Adidas y Balenciaga. A principios de 2025, retiró una disculpa previa, se declaró “un nazi” y días después publicó indumentaria con esvásticas en su cuenta de X, para luego rectificar afirmando que había “llegado a la comprensión de que no soy un nazi”. Múltiples exempleados presentaron además demandas por conductas antisemitas en el entorno laboral.

Los conciertos en Arnhem se realizarán el 6 y el 8 de junio, fecha en que West cumple 49 años.