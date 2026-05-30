¿Qué carreras tienen más titulados en Chile? Mineduc revela el listado actualizado

El Ministerio de Educación publicó el Informe de Titulación 2025, elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), que entrega un panorama sobre los egresados de las 131 instituciones de educación superior del país.

De acuerdo con el documento, en 2025 se registraron 329.011 titulaciones entre programas de pregrado, posgrado y postítulo, la cifra más alta desde que existen registros del SIES.

El número representa un aumento de 8% respecto de 2024, equivalente a 24.282 titulaciones adicionales, consolidando además cinco años consecutivos de crecimiento en el sistema.

El incremento estuvo impulsado principalmente por el pregrado, que sumó 12.375 titulaciones más que 2024, y por el postítulo, que registró un alza de 18,9%. En tanto, el posgrado también mostró un crecimiento, aunque más moderado, de 5,2%.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, valoró los resultados y señaló que “que más personas concluyan sus programas de pregrado, posgrado y postítulo siempre es una buena noticia para el país“.

Sin embargo, advirtió que persisten desafíos, ya que el 55% de quienes ingresan al sistema no logra titularse oportunamente (considerando un margen de tres años) y la tasa de titulación oportuna sigue siendo baja en comparación con otros países de la OCDE.

Por áreas del conocimiento, las titulaciones de pregrado se concentraron principalmente en Tecnología (27,8%), Administración y Comercio (22,5%) y Salud (16,8%). Además, Tecnología se consolidó como el principal campo formativo del sistema.

Las carreras universitarias con más titulados en 2025