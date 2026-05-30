Juez federal bloquea el cierre del Centro Kennedy y ordena retirar el nombre de Trump del edificio

(CNN) – Un juez federal bloqueó este viernes tanto el cierre temporal del Centro Kennedy como el cambio de nombre que lo rebautizaba como “Centro Kennedy Trump”. El juez de distrito Casey Cooper determinó que la junta directiva violó la ley al añadir el nombre del presidente Donald Trump a la institución, y fue categórico: “El Congreso le dio al Centro Kennedy su nombre, y solo el Congreso puede cambiarlo”.

Cooper ordenó que en un plazo de dos semanas se retiren todos los letreros físicos y digitales que incluyan el nombre de Trump, y bloqueó de forma permanente cualquier nueva señalética que designe al edificio con un nombre distinto al del presidente John F. Kennedy. Además, dictaminó que la votación de la junta para cerrar el centro a partir del 7 de julio fue irregular, ya que los miembros “se enteraron del plan al mismo tiempo que el público, por una publicación en redes sociales”.

Trump cede el control al Congreso

Tras el fallo, Trump publicó en Truth Social que instruía al Departamento de Comercio para gestionar una “transferencia completa y total” de la institución al Congreso, argumentando que no tenía interés en continuar a menos que fuera “libre” de actuar según su criterio. Los detalles de esa transferencia no estaban claros de inmediato.

El Centro Kennedy indicó que planea apelar el fallo. La representante demócrata Joyce Beatty, quien presentó la demanda original, celebró la decisión: “El Centro Kennedy pertenece al pueblo estadounidense, no a Donald Trump”, declaró.