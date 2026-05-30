Segunda preemergencia ambiental del año en la RM: Revisa la restricción vehicular para este sábado y otras medidas

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó preemergencia ambiental para este sábado 30 de mayo en Santiago.

La medida de adoptó debido a las condiciones atmosféricas desfavorables que se proyectan para la cuenca de Santiago en los próximos días.

La medida fue adoptada por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente Metropolitana y busca resguardar la salud de la población ante el riesgo de acumulación de contaminantes.

Según informó la autoridad, durante este viernes la estación de monitoreo de Cerro Navia alcanzó niveles de alerta ambiental por material particulado grueso (MP10) a las 17:00 horas y por material particulado fino (MP2,5) a las 20:00 horas. En tanto, el resto de las estaciones de la red de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente se mantuvieron en rangos de calidad del aire catalogados como buenos o regulares.

En lo que va del año, la Región Metropolitana ha registrado una preemergencia ambiental y siete alertas ambientales por MP2,5, además de tres alertas por MP10.

Respecto de las condiciones meteorológicas, para este sábado se pronostica circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y los 25°C. Además, no se prevé ventilación proveniente desde el exterior de la cuenca, factor que favorece la acumulación de contaminantes.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas asociadas al episodio crítico, especialmente la prohibición de utilizar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera, incluidos los equipos a pellets, restricción que regirá en toda la Región Metropolitana y que será fiscalizada por la Seremi de Salud, junto a municipios y Carabineros.

Asimismo, recordaron que continúa vigente la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la región hasta el próximo 31 de octubre.

Restricción vehicular

Con la declaración de preemergencia ambiental, este sábado regirán las siguientes restricciones: